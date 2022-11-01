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「有不可抗力因素」 美售飛彈全未交 邱國正：明年補上

記者洪哲政／台北1日電
國防部長邱國正。(本報資料照片)
國防部長邱國正。(本報資料照片)

台灣向美國採購各式人攜式防空、反裝甲飛彈延遲交貨，國防部長邱國正昨天說其中有不可抗力因素。軍方將領則稱，標槍飛彈第一批可望今年12月交貨；拖式2B RF反裝甲飛彈2024年前分批交貨；至於肩射刺針防空飛彈則須到2025年一次獲裝。

立法院外交及國防委員會昨審查明年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正等人列席。立委提案表示，美國售台拖式2B RF飛彈，依規畫今年應交付我460枚，標槍飛彈應交付400枚，肩射刺針防空飛彈也延遲，我付款後卻一彈未獲。

針對肩射刺針飛彈，海軍參謀長蔣正國說，美陸軍今年九月與廠商簽約，我海軍、陸軍各250枚飛彈（各108套），將統一於2025年獲得。

陸軍採購拖式2B RF反裝甲飛彈部分，陸軍參謀長章元勳表示首批會延到2023年，2024年前全數分批獲裝期程沒有改變。至於「標槍」反裝甲飛彈，第一批將於今年底前交付。

朝野同時提及潛艦國造預算，蔣正國表示，依照合約期程，國造潛艦原型艦應於2024年5月下水，台船有意提早，會將安全、品質視為優先，沒問題才會下水。

對軍購交付延遲，邱國正說，因俄烏戰爭、疫情、原物料等，確實造成一些影響，但最後期限沒變，今年可能有些晚，明年就會補上來，這方面國防部正在努力；國軍不會以這作為藉口，大家不要誤解。

邱國正強調，台灣處境向國外採購任何軍品有時會遇到一些障礙，國防部不斷努力，採購的國家也會幫忙解決問題；外界認為採購全部延宕，「沒有，是持續進行」，但確存在不可抗拒的因素。

國防部 預算 疫情

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