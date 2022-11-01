「有不可抗力因素」 美售飛彈全未交 邱國正：明年補上

國防部長邱國正。(本報資料照片)

台灣向美國採購各式人攜式防空、反裝甲飛彈延遲交貨，國防部 長邱國正昨天說其中有不可抗力因素。軍方將領則稱，標槍飛彈第一批可望今年12月交貨；拖式2B RF反裝甲飛彈2024年前分批交貨；至於肩射刺針防空飛彈則須到2025年一次獲裝。

立法院外交及國防委員會昨審查明年度中央政府總預算 案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正等人列席。立委提案表示，美國售台拖式2B RF飛彈，依規畫今年應交付我460枚，標槍飛彈應交付400枚，肩射刺針防空飛彈也延遲，我付款後卻一彈未獲。

針對肩射刺針飛彈，海軍參謀長蔣正國說，美陸軍今年九月與廠商簽約，我海軍、陸軍各250枚飛彈（各108套），將統一於2025年獲得。

陸軍採購拖式2B RF反裝甲飛彈部分，陸軍參謀長章元勳表示首批會延到2023年，2024年前全數分批獲裝期程沒有改變。至於「標槍」反裝甲飛彈，第一批將於今年底前交付。

朝野同時提及潛艦國造預算，蔣正國表示，依照合約期程，國造潛艦原型艦應於2024年5月下水，台船有意提早，會將安全、品質視為優先，沒問題才會下水。

對軍購交付延遲，邱國正說，因俄烏戰爭、疫情 、原物料等，確實造成一些影響，但最後期限沒變，今年可能有些晚，明年就會補上來，這方面國防部正在努力；國軍不會以這作為藉口，大家不要誤解。

邱國正強調，台灣處境向國外採購任何軍品有時會遇到一些障礙，國防部不斷努力，採購的國家也會幫忙解決問題；外界認為採購全部延宕，「沒有，是持續進行」，但確存在不可抗拒的因素。