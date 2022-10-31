智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

台北政經學院基金會於日前發布研究一項「CPAS對中共 8月軍演的意見」，內容針對解放軍 8月環台軍演批評稱，台美在解放軍操演前均未精準預判解放軍此次軍演的模式、規模與強度，特別是軍機跨越海峽中線與艦船侵入台灣鄰接區海域，準備建立海峽「新常態」的戰略目標；過程間美軍只顧保護裴洛西 議長訪台的安全，並未認真對待解放軍在台海軍演的意圖與可能產生的影響，且軍演時美「主戰兵力的航空母艦打擊群則遠在台海數百浬之外」，喪失戰略主動契機，讓解放軍一雪1996年台海危機遭美軍介入的前恥。

軍演後 未恢復台海原狀

寶佳集團創辦人林陳海月前捐贈30億台幣（約9255萬美元）給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），在清華大學中運作，學院中心執行長由國軍前參謀總長李喜明上將擔任。基金會之下的「和平與安全中心（CPAS）」撰寫「CPAS對中共8月軍演的意見」報告發布，據信集結前海軍司令陳永康等多位退將之力寫成。

報告指出，解放軍8月軍演結束之後，解放軍並未如1995年6月台海危機後，恢復台灣海峽原有現狀。截至今年9月底前，依據國防部發布的即時軍事動態，顯示解放軍每日至少有10架次戰機與4艘次軍艦跨越海峽中線在台海周邊活動。

報告指出，今年8月軍演挑釁意味之強前所未有，與1995/6年的軍演引發出來的台海危機相隔26年，其威懾性質雖然相似，然其兵火力規模、執行方式及對台灣逼迫程度遠非1996年危機所能比擬。解放軍此次軍演造成長久以來雙方以默契形成的海峽中線不復存在，兩岸軍事互動狀態徹底改變，對台防衛作戰已經造成迫切危機。

跨中線 大幅接近台本島

報告說，解放軍今年8月軍演，儘管彈道飛彈的試射與1995/6軍演相似，海空聯合演習卻大幅接近台灣本島，解放軍戰機跨越海峽中線，戰艦接近台灣本島鄰接區（contiguous zone）。但是美軍航母打擊群（Carrier Strike Group,CSG）卻遠在台灣東部500海浬外之海域巡弋。

報告認為，美軍在解放軍軍演期間，主要目標著重在保護裴洛西議長訪台的安全，並未認真對待解放軍軍演的意圖與可能產生的影響，以致喪失戰略主動的契機。