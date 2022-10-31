我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

記者洪哲政／台北31日電
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

台北政經學院基金會於日前發布研究一項「CPAS對中共8月軍演的意見」，內容針對解放軍8月環台軍演批評稱，台美在解放軍操演前均未精準預判解放軍此次軍演的模式、規模與強度，特別是軍機跨越海峽中線與艦船侵入台灣鄰接區海域，準備建立海峽「新常態」的戰略目標；過程間美軍只顧保護裴洛西議長訪台的安全，並未認真對待解放軍在台海軍演的意圖與可能產生的影響，且軍演時美「主戰兵力的航空母艦打擊群則遠在台海數百浬之外」，喪失戰略主動契機，讓解放軍一雪1996年台海危機遭美軍介入的前恥。

軍演後 未恢復台海原狀

寶佳集團創辦人林陳海月前捐贈30億台幣（約9255萬美元）給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），在清華大學中運作，學院中心執行長由國軍前參謀總長李喜明上將擔任。基金會之下的「和平與安全中心（CPAS）」撰寫「CPAS對中共8月軍演的意見」報告發布，據信集結前海軍司令陳永康等多位退將之力寫成。

報告指出，解放軍8月軍演結束之後，解放軍並未如1995年6月台海危機後，恢復台灣海峽原有現狀。截至今年9月底前，依據國防部發布的即時軍事動態，顯示解放軍每日至少有10架次戰機與4艘次軍艦跨越海峽中線在台海周邊活動。

報告指出，今年8月軍演挑釁意味之強前所未有，與1995/6年的軍演引發出來的台海危機相隔26年，其威懾性質雖然相似，然其兵火力規模、執行方式及對台灣逼迫程度遠非1996年危機所能比擬。解放軍此次軍演造成長久以來雙方以默契形成的海峽中線不復存在，兩岸軍事互動狀態徹底改變，對台防衛作戰已經造成迫切危機。

跨中線 大幅接近台本島

報告說，解放軍今年8月軍演，儘管彈道飛彈的試射與1995/6軍演相似，海空聯合演習卻大幅接近台灣本島，解放軍戰機跨越海峽中線，戰艦接近台灣本島鄰接區（contiguous zone）。但是美軍航母打擊群（Carrier Strike Group,CSG）卻遠在台灣東部500海浬外之海域巡弋。

報告認為，美軍在解放軍軍演期間，主要目標著重在保護裴洛西議長訪台的安全，並未認真對待解放軍軍演的意圖與可能產生的影響，以致喪失戰略主動的契機。

解放軍 裴洛西 中共

上一則

國民黨北北基桃首合體拚全壘打 朱立倫：北部穩定領先

延伸閱讀

暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議

暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議
裴洛西夫遇襲／政治「暴力化」 政治人物人人自危

裴洛西夫遇襲／政治「暴力化」 政治人物人人自危
裴洛西夫遇襲／政治兩極化嚴重 威脅民主

裴洛西夫遇襲／政治兩極化嚴重 威脅民主
戶政資料遭兜售 不知破口在哪 資安失守奢談國安

戶政資料遭兜售 不知破口在哪 資安失守奢談國安

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手