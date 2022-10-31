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美原訂交運反裝甲飛彈 台今年卻只能獲得發射器

記者洪哲政／台北31日電
原規畫今年能交運台灣的460枚TOW-2B RF型飛彈確定落空，只能取得發射器。圖為陸軍現役拖2A型反裝甲飛彈。（軍聞社）
原規畫今年能交運台灣的460枚TOW-2B RF型飛彈確定落空，只能取得發射器。圖為陸軍現役拖2A型反裝甲飛彈。（軍聞社）

陸軍司令部以「獵狸專案」為名對美採購新式「無線射頻」導引型的TOW-2B RF型反裝甲飛彈，立委披露，陸軍司令部已坦承，原規畫今年能交運台灣的460枚TOW-2B RF型飛彈、改良式目標獲得系統46套、悍馬車46輛，確定落空，今年只能取得發射器，飛彈彈體與搭載新型拖式飛彈的悍馬車，明年才能交運。

「獵狸專案」總計要採購改良式目標獲得系統100套、TOW 2B無線型飛彈1700枚、悍馬車100輛及附屬裝備，預算自2018年起開始編列，原預計2025年度完成。

陸軍部分拖式2-A型反裝甲飛彈壽期將屆，陸軍受命採「戰備急需」管道，對美採購數量足以裝備二到三個反裝甲連的TOW-2B RF型反裝甲飛彈，該型彈射程可達4000公尺，除無線導引，飛彈不受導線長度限制，將大幅提升攻擊泛水目標的接戰距離。

立法院外交及國防委員會本周將逐案審查國防部預算案，國民黨立委溫玉霞等立委提案披露，「高效能反裝甲飛彈」2023年度預算原計畫編列18億9579萬6000元（台幣，下同），但預算實編數卻僅12億1507萬8000元，僅為原規畫數的64.09%，顯示這項軍購案進度趨緩。

預算 國防部 國民黨

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