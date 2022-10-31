我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

黑白集／團團病危「陸可拿回」 官員太冷酷

黑白集
大貓熊「團團」。(圖：台北市立動物園提供)
大貓熊「團團」。(圖：台北市立動物園提供)

現在官員講話都很衝，酸來辣去，好像不用力嗆聲就會被看扁。台北動物園大貓熊「團團」最近腦部長瘤，北市府邀請中國大陸專家來台提供諮詢，陸委會也積極提供協助。不料，農委會副主委黃金城卻說，大貓熊只是在台灣展覽，有必要的話陸方「可以拿回去」。冷冰冰的談話，讓人反感。

「團團」和「圓圓」是14年前對岸送給台灣，從命名可知，牠們承載著兩岸的期待，並在台灣生下「圓仔」和「圓寶」，一家都深受民眾喜愛。但在黃金城口中，卻把大貓熊說得像「展出品」，可招之即來、揮之即去的物件。這種口氣，像是尊重生命的人嗎？

民眾對團團的病情都極關注，並非因為牠是大貓熊，而是一種發自人性的悲憫。黃金城身為政府高官，卻表現得毫無感情：團團送來時是隻強健公貓熊，如今生病了，就說「可以拿回去」，真是冷酷又粗暴。次日，林務局才代為澄清，說他「口誤」。在民眾看來，更像是「可惡」吧！

北市府的禮貌，也沒高明多少。柯文哲誇稱，台灣醫療技術很好，不是我們很需要大陸專家來協助醫療，而是對岸覺得「嫁出去的媳婦快掛掉」，要來看一看。請問，「快掛掉」這種話，市長可以隨便講嗎？把大貓熊比喻為「媳婦」，又恰當嗎？

社會要和諧，需要多一點人性關懷。對人禮貌一點，很難嗎？

動物園 柯文哲

上一則

金門大橋啟用 地方盼盡速開通小三通

下一則

大巨蛋借鏡梨泰院 黃珊珊批陳時中陣營影射不智

延伸閱讀

火速核准 陸將派2專家探大貓熊「團團」 最快11月初抵台

火速核准 陸將派2專家探大貓熊「團團」 最快11月初抵台
國台辦證實救「團團」 中國2專家辦理赴台手續中

國台辦證實救「團團」 中國2專家辦理赴台手續中
兩岸搶救大貓熊「團團」 將速准陸專家赴台

兩岸搶救大貓熊「團團」 將速准陸專家赴台
融冰？兩岸救貓熊「團團」 農委會將速准陸專家赴台

融冰？兩岸救貓熊「團團」 農委會將速准陸專家赴台

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手