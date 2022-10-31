黑白集／團團病危「陸可拿回」 官員太冷酷

大貓熊「團團」。(圖：台北市立動物園提供)

現在官員講話都很衝，酸來辣去，好像不用力嗆聲就會被看扁。台北動物園 大貓熊「團團」最近腦部長瘤，北市府邀請中國大陸專家來台提供諮詢，陸委會也積極提供協助。不料，農委會副主委黃金城卻說，大貓熊只是在台灣展覽，有必要的話陸方「可以拿回去」。冷冰冰的談話，讓人反感。

「團團」和「圓圓」是14年前對岸送給台灣，從命名可知，牠們承載著兩岸的期待，並在台灣生下「圓仔」和「圓寶」，一家都深受民眾喜愛。但在黃金城口中，卻把大貓熊說得像「展出品」，可招之即來、揮之即去的物件。這種口氣，像是尊重生命的人嗎？

民眾對團團的病情都極關注，並非因為牠是大貓熊，而是一種發自人性的悲憫。黃金城身為政府高官，卻表現得毫無感情：團團送來時是隻強健公貓熊，如今生病了，就說「可以拿回去」，真是冷酷又粗暴。次日，林務局才代為澄清，說他「口誤」。在民眾看來，更像是「可惡」吧！

北市府的禮貌，也沒高明多少。柯文哲 誇稱，台灣醫療技術很好，不是我們很需要大陸專家來協助醫療，而是對岸覺得「嫁出去的媳婦快掛掉」，要來看一看。請問，「快掛掉」這種話，市長可以隨便講嗎？把大貓熊比喻為「媳婦」，又恰當嗎？

社會要和諧，需要多一點人性關懷。對人禮貌一點，很難嗎？