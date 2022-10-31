台製「劍翔」無人機 反登陸瞄準敵軍艦艇

中科院日前證實，國造「劍翔」無人機攻擊系統已交軍，由空軍防空暨飛彈指揮部接裝正式戰備服役。（記者洪哲政／攝影）

中科院日前證實，國造「劍翔」無人機攻擊系統月前已正式「交軍」，由空軍防空暨飛彈指揮部接裝戰備服役。據指出，首套系統規畫部署於北台臨海高處陣地，納入中樞防衛「外衛」一環，擔任「反登陸」階段攻擊敵軍海面大型兩棲指揮艦的任務。

空軍司令部回應表示，空軍各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規畫建置；對於媒體報導，空軍不予評論。

空軍參謀長黃志偉日前在立法院證實，空軍防空飛彈陣地重新整建第一階段六處，已於9月底前全數順利標出。據了解，順利發包的包括桃園龜山、山腳兩處防空陣地。

據指出，空軍全台第一、二階段防空陣地整建，共有17處陣地，其中多為過去國軍部署鷹式防空飛彈的既有陣地，未來除將陸續部署11套天弓三型防空飛彈外，另有四到五處陣地將部署國造「劍翔」無人機防禦系統。

參謀本部去年起即陸續要求執行中樞外衛的第三作戰區，須重新檢討轄區內淡水河防、防空火力與位置，並針對衛戍區作戰、關渡指揮部兵力支援及憲兵指揮部進行指揮管制與任務整合，重新規畫轄區內兵火力。

「海空軍戰力提升特別預算 」編列達119億元台幣（約3.69億美元）採購「劍翔」反輻射無人攻擊及誘標載具，戰時由空軍聯合作戰指揮中心（JAOC）下達攻擊命令，藉誘標機先行引誘敵防空武力攻擊後，續由攻擊機循敵軍防空雷達波摧毀主要敵軍固定或移動式雷達。部署北部，則可在敵登陸戰時，摧毀敵通訊頻密的大型兩棲指揮艦艇。

國防部 曾公開表示，劍翔無人機被歸類為反制性武器，劍翔無人機搭載反輻射飛彈，以摧毀敵雷達，提升台遠距作戰效能；在中科院提升產能後，無人攻擊載具可年產48架，可提前於2024至2025年完成量產。