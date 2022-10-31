金門大橋啟用 地方盼盡速開通小三通

金門大橋30日通車，前總統馬英九（左三起）、縣長楊鎮浯、行政院副院長沈榮津、交通部長王國材等人共同主持剪綵。(記者蔡家蓁／攝影)

金門鄉親期盼了近30年的金門大橋 ，昨天在前總統馬英九 等人見證下啟用。馬表示，這座橋是本島對外島的補償與感謝。縣長楊鎮浯說，這座橋僅短短5.4公里，「我們走了30年」。

楊鎮浯說，金門人幾代人的夢想如今終於實現，烈嶼鄉親緊急醫療不需再看天候，民生物資獲得保障，將承載過去的期盼，實現現在的夢想，推動未來的繁榮。也希望金門交通小三通也能夠盡速開通。

議長洪允典、前縣長李炷烽則抱怨中央僅補助一半經費，未比照馬祖大橋全額補助。在場的行政院副院長沈榮津、交通部長王國材未回應。

金門大橋工程跨越金門港道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，長5.4公里，跨海段約4.8公里，昨天馬英九等人剪綵後，搭電動公車上橋巡禮。

馬英九表示，這座橋2010年在他總統任內動工，歷時12年終於通車，長度比世界名橋「金門大橋」多2倍，困難度也多很多。

沈榮津致詞說，金門大橋縮小大小金門的距離，也加強台灣跟金門的連結，蔡總統期許大橋完工後，能帶動金門交通便利與觀光發展。

「這座橋，走得真辛苦。」洪允典說，「馬祖大橋」由中央全額埋單，中央對金門大橋卻僅補助一半，落差太大；他認為金門大橋不應收取過橋費。隨後李炷烽也在臉書呼應。

中華民國 結構技師公會全國聯合會前理事長蔡榮根建議，將金門大橋編為國道，由高公局負責日常維修。