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美拒退軍購節餘款要台增購愛3 台美至今未簽發價書

記者洪哲政／台北30日電
愛國者3型防空飛彈。(記者洪哲政／攝影)
愛國者3型防空飛彈。(記者洪哲政／攝影)

在美方「建議」下，台空軍司令部決定使用原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升及採購愛國者三型防空飛彈計畫的節餘款項，對美增購增程型愛國者三型防空飛彈。但立委披露，此案至今尚未與美簽署發價書，美也尚未宣布供售，台方已決定縮減原案所需工程項目。立委質疑是否影響原規畫的作戰需求，提案凍結預算，要求空軍司令部說明。

愛國者二型防空飛彈性能提升及採購愛國者三型防空飛彈計畫，原建軍期程長達12年，耗資1791億餘元（台幣，下同，約55.8億美元），全案原預畫去年即結案，美方應退還台方200餘億元的節餘款。但在美方要求下，國防部於去年預算案內，以「補充原彈藥採購不足數」為由，在全案額度內增加支出200億餘元預算，計畫對美增購愛國者三型飛彈，全案並執行展延至2027年。美方宣稱將售我增程型愛三飛彈。

國民黨立委江啟臣等立委提案表示，國防部空軍司令部「一般裝備」中「愛二能提升及採購部分」，明年度編列8億5498萬2000元。查國防部2020年積極爭延長計畫年限，運用餘額（節餘款）增加飛彈採購數量，但美方迄今尚未宣布供售，並重新簽署發價書，能否如期獲得不無疑義。因此，針對國防部空軍司令部「一般裝備」中「愛二性能提升及採購愛三」部分明年度編列8億5498萬2000元，建議凍結5000萬元，向立法院外交及國防委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

國民黨立委馬文君則提案稱，空軍司令部辦理愛二防空飛彈性能提升暨採購愛三案，案內增購愛三增程型飛彈，明年與原列編預算案減少1億餘元，移至2027年，原因經空軍說明表示，新增項目發價書簽署尚未完成，案內工程規畫因原物料、人工成本上漲，將減少原規畫執行工項。但刪減項目、補強方案不明，是否影響全案原規畫主要作戰需求？全案是否能如期執行？極待澄清。因此針對國防部所屬空軍司令第5目『一般裝備」下「一般武器及戰備支援裝備購置」下「愛二性能提升及採購愛三」預算編列8億5390萬2000元，凍結1億元，待國部立法院外及國防委員會提出書面報告並意後，始得動支。

國民黨立委溫玉霞等人則提案指出，台灣耗費鉅資採購「愛國者二型飛彈」及逐步升級為「愛國者三型飛彈等級的增強導引飛彈（GEM）」，其中GEM又區分為GEM-T及GEM-C兩款，GEM-T可提高飛彈射程、射高和導引精度，具攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈，但是在今年8月初中共軍演時，卻未出擊高度只有100公里的東風15導彈，引起全國譁然。提案說，由於美方目前仍禁止愛三增程飛彈在台灣進行相關試射，皆須遠赴夏威夷，因此此次國軍未依法令射擊飛越領空的解放軍飛彈，是否是因為受限於美方的約束，不允許台方「自由開火」所致？國防部及空軍應對民眾充分說明，始為負責。因此提案凍結此預算1000萬元，國防部或空軍提出報告並經同意後，始得動支。

國防部 預算 國民黨

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