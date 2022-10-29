邱太三談20大報告 「沒看到統一時間表」

中共20大 後，兩岸關係動向受關注。陸委會主委邱太三昨出席「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會並致詞時指出，中共20大報告總結來看是編織、設定「偉大中國夢」，對台政策是重要事項。目前沒看到「統一的時間表」，但「和平統一、一國兩制」已寫入20大報告。

邱太三指，「統一台灣」已在中共20大列入，判斷未來以促統為主，「反獨只不過是手段」，中共對台「軟硬」交叉使用，未來應「硬的更硬，軟的更軟」，明年一或三月可能有具體對台工作項目。

邱太三指出，兵戎相見絶非兩岸選項，呼籲北京 改變以武力處理問題的思維，不設前提的建設性對話處理分歧；同時希望北京逐步調整管制，讓兩岸恢復健康有序交流。

邱太三指出，兩岸要共同尋求和平共處之道，期待對岸跳脫過去陳舊的政治框架，展現改善兩岸關係的開放態度。

邱太三還提出兩點呼籲，一是「干戈載戢、維護和平穩定」。他表示，和平關鍵在於改變以武力處理問題思維，北京應該打消軍事威嚇，呼籲不設前提的建設性對話處理分歧，承擔起維護台海和平的共同責任。

二是「有序健康交流、增進雙方理解」。邱太三表示，兩岸開放交流將屆滿35年，雙方應在此基礎上，抱持以民為本理念，正常交往、增進理解，務實處理人民往來權益問題。

他強調，台灣已逐步放寬交流限制，期盼中國大陸能逐步調整管制，讓兩岸恢復健康有序交流，創造良性互動空間。

談及兩岸恢復交流時，邱太三指，中國大陸的清零措施對國際生產供應鏈、金融活動與人民往來都造成困難。此外，大陸對台的一些措施，包含禁止陸生來台、禁止大陸人士來台自由行等，希望雙方能以人民福祉為優先，做新的接洽與安排。