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火速核准 陸將派2專家探大貓熊「團團」 最快11月初抵台

台灣新聞組／台北29日電
陸方擬選派二名專家赴台參與「團團」治療和護理工作，圖為獸醫師幫團團打針。(圖：取材自台北市立動物園官網)
陸方擬選派二名專家赴台參與「團團」治療和護理工作，圖為獸醫師幫團團打針。(圖：取材自台北市立動物園官網)

大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，台北市立動物園向陸委會等單位申請大陸專家來台協助，政府相關部門火速核准申請案，兩位大陸專家最快將在11月初來台一周。政府人士表示，不只大貓熊，只要對兩岸良性互動有幫助，站在政府立場都願意全力促成。

陸國台辦發言人馬曉光表示，據了解，「大熊貓（台灣稱大貓熊）保護研究中心」9月下旬即成立專家組，與台北動物園保持密切聯繫。陸方已收到邀請函，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的治療和護理工作。

台北市長柯文哲則表示，「不是我們要他們來看貓熊」，但大陸送出單位表達關切，覺得好像是嫁出去的媳婦，要來探望，「快要掛掉要來看看。」柯文哲說，基於人道理由，台北市政府是同意，申請函有送去陸委會，「故事就這麼簡單」。

柯文哲透露，有找台大一些放射科醫師看過片子，就醫療上，坦白講，是不需要別人協助；他強調，台灣醫療很好，用醫人的技術，醫貓熊有什麼困難。

農委會林務局長林華慶表示，從動物園的公文看來，初步申請有兩位大陸專家，純粹是關心及提供資訊，並不會進行醫療業務。

政府知情人士表示，自從9月下旬團團傳出病情，陸委會第一時間就高度關注，並主動聯繫北市動物園，表達如果有需要請大陸專家來台，政府相關部門一定會全力、盡速給予協助。當時北市動物園回應，初期先採用與大陸專家視訊問診方式，再視後續情況。

政府知情人士說，27日接獲北市府申請，隨即連繫農委會、疫情指揮中心境外管制組協調，預計大陸專家最快11月初來台。

台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪說，團團的狀況持平，可以起身活動，沒有特殊問題，這陣子體重差不多都是121公斤左右，推測可能是因為園方幫牠補輸液，讓團團身體狀況好一點，沒有脫水。

園方是否考慮給團團侵入式治療？賴燕雪說，若以目前狀況，無論是放射線治療或是一般腫瘤化療都不是那麼適合，也不太適合積極麻醉。

動物組長王怡敏說，目前以舒緩照護為原則，這部分獲得陸方專家認同，團團現在的情況雖然穩定，但仍處於波動狀態，讓陸方專家盡早來是最好的安排，目前團團都在後場休息。

大貓熊館貼滿為團團加油的留言。(記者徐偉真／攝影)
大貓熊館貼滿為團團加油的留言。(記者徐偉真／攝影)

動物園 柯文哲 腫瘤

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