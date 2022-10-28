兩岸搶救大貓熊能助融冰？ 綠：冷靜一下也好 藍：不代表破冰

台北市立動物園大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，病症擴大，已採舒緩治療，園方情感上盼能邀請中國大陸專家來探望，陸委會已收到申請函，農委會也將會以最快速度核准。（圖：台北市立動物園提供）

大貓熊團團疑似罹患惡性腦瘤，昨陸委會、農委會都表態將盡速核准，並全力提供協助，讓陸方專家到台協助。民進黨 立委王美惠說，如果兩岸都能夠出自善意，這是好事一件；國民黨 立法院黨團書記長李德維則說，這件事情的政治性也很低，並不代表兩岸破冰。

王美惠說，團團是大家很心愛的動物，在台灣生活很久，大家都很疼惜，如果兩岸都能夠出自善意，讓陸方專家盡速到台協助台北市立動物園 ，相信是一件好事。如果兩岸可以為了團團冷靜一下、釋出善意也不錯，相信大陸未來對台灣的心態，也會不一樣。

王美惠也說，自己身為民代，在地方聽到很多百姓聲音，很多民眾都希望台灣跟大陸當好朋友，如果能因這件事讓雙方更友好，相信未來大家會更珍惜每一項可合作的事情，「大家可破冰做好朋友」。

但李德維說，就算大陸派熊貓專家來，政治性也很低，並不代表兩岸破冰，且就他觀察，兩岸關係並沒有舒緩跡象，台灣民眾期盼的小三通遲遲未開，就是指標。

李德維說，民進黨政府對兩岸關係現在是左支右絀、陷入兩難，一方面想以「抗中保台」來操作選舉，一方面又發現民眾對緊張的兩岸情勢有所不滿，政府又希望對岸來溝通，這些都凸顯民進黨有許多問題都未解決。