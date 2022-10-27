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陸增兩岸航班每周676架次 台交部：維持4航點滾動檢討

記者林則宏／上海27日電
圖為中國東方航空降落桃園機場後，停放於機坪內。（記者黃仲明／攝影）
圖為中國東方航空降落桃園機場後，停放於機坪內。（記者黃仲明／攝影）

中國大陸國家發改委等多個部門25日提出，將採取措施便利國際商務人員往來，大陸民航局昨天隨即宣布，本月30日開始執行的2022／2023年冬春航季航班計畫，國際航班量將倍增。另，大陸33個航點與桃園等台灣四個航點間每周將安排676班客貨航班。

這是否意味兩岸航班可望大幅擴增？對此，大陸知名台灣人社團「台商太太新天地」負責人蘇武持保留看法。蘇武表示，據他所知，年底前，兩岸航班會增加一點，但應不至於大幅度增加。

對於兩岸是否因此重開航點？台交通部表示，航點、航班安排要考慮很多面向，目前兩岸疫情都還在緊張階段，初步仍維持上海、成都、廈門、北京四航點，未來再視疫情滾動檢討。

據央視新聞報導，大陸民航局宣布，將於30日起執行的新航班計畫，國際航線航班方面，中外航空公司每周將安排客運航班840班，亦即420個往返航班，年比增長105.9%。

報導並稱，「在大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676個航班。」這項消息讓必須往返兩岸的民眾高度關注。

若單以今年9月來看，兩岸直航架次僅1224架次，等於一周僅約300班，如今大陸宣布每周安排676班客貨航班，相當於比現行多出一倍。

台商及台灣的工商團體、旅遊業多表示樂觀其成，尤其牽涉到明年春節大量的台商返鄉需求，台商多期待能恢復或增加熱門航班及直航航點。但因大陸目前仍持續堅持「動態清零」的防疫政策，相關配套及實際執行仍待觀察。

陸委會昨晚對陸方最新宣布的回應指出，陸方調整其冬春季航班規畫，尚不涉及兩岸協商。目前陸方對兩岸現行航點的航班數仍有限制，顯見實際執行仍有疫情考量。

陸委會統計，疫情前兩岸間表定的飛航定期航班，客運為雙方合計每周890班；貨運為雙方合計每周84班。陸方昨宣布的航班計畫，仍未完全恢復疫情前的定期航班數。

2020年初新冠疫情爆發後，台灣即以防疫為由，自當年2月10日起暫停小三通，兩岸客運航線也僅保留北京、上海、廈門、成都等四地與台灣間的航線，大陸其他城市往返台灣的航班全數暫停。上海今年中解除封城後，又大砍兩岸航班。目前上海飛航桃園機場的航班，華航與長榮隔周各執飛一班。亦即，每周只有一個國籍航班往返上海，導致大量往返台灣與大陸華東地區的民眾，被迫須改北京、廈門、成都等航點進出。

因班機嚴重不足、大陸各地防疫規定不一，蘇武指出，大陸公布的每周676個班航班是「客貨運航班計畫」，大陸各城市重新恢復與台灣的直航應沒那麼快，如果防疫政策沒有同步開放，短時間內可能會有困難。

兩岸客貨運航班數量 製表／生活組、大陸中心 資料來源／交通部、陸委會、大陸民航局
兩岸客貨運航班數量 製表／生活組、大陸中心 資料來源／交通部、陸委會、大陸民航局

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