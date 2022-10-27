紐時作家佛里曼：台應爭取國際夥伴信任 不需要裴洛西

美國眾議院長裴洛西(左)於8月2日抵台訪問，3日拜會總統蔡英文。她是25年來訪台層級最高的美國政要。 （歐新社資料照片）

紐約時報 專欄作家、普立茲獎得主佛里曼（Thomas Friedman）昨在遠見高峰會發表視訊短講表示，對台灣來說，重要的是和國際夥伴取得互信，若能爭取更多的夥伴與信任，則「你們不需要裴洛西 （美國眾議院議長）」，用以強調台灣應保持低調、避免挑釁對岸，並和國際同伴合作發展經濟、增強實力。

佛里曼以「戰爭邊緣？美中台新地緣政治」為題短講表示，台灣地理位置無法改變，是大國隔壁的小島，且大國還宣稱擁有台灣主權，因此只要台灣能獨立、繁榮且和平的度過每一天，就是最好的狀況。

佛里曼強調，他對台灣的建議就是，不要想找麻煩，當旁邊的大國在國內壓力很大時，更不要輕易破壞現狀。他更以寓言譬喻，強調台灣應全力維持和平、避免最壞結果，等待轉機。

佛里曼也舉台積電 為例表示，台積電能成為全球重要科技核心的原因之一，是獲得各國，以及像蘋果、高通和英特爾等高科技公司的信任，因為大家信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計，也信任台積電能維持各家需要的規格及效能，更加倚重台灣。

佛里曼指出，如台灣能更多的像台積電這樣和國際夥伴取得信任，就不需要裴洛西。言下之意，就是不需要有像裴洛西今年訪台、造成中國圍台軍演的挑釁，而需要更多和國際社會的實質發展。