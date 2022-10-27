我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

紐時作家佛里曼：台應爭取國際夥伴信任 不需要裴洛西

記者程遠述／台北27日電
美國眾議院長裴洛西(左)於8月2日抵台訪問，3日拜會總統蔡英文。她是25年來訪台層級最高的美國政要。 （歐新社資料照片）
美國眾議院長裴洛西(左)於8月2日抵台訪問，3日拜會總統蔡英文。她是25年來訪台層級最高的美國政要。 （歐新社資料照片）

紐約時報專欄作家、普立茲獎得主佛里曼（Thomas Friedman）昨在遠見高峰會發表視訊短講表示，對台灣來說，重要的是和國際夥伴取得互信，若能爭取更多的夥伴與信任，則「你們不需要裴洛西（美國眾議院議長）」，用以強調台灣應保持低調、避免挑釁對岸，並和國際同伴合作發展經濟、增強實力。

佛里曼以「戰爭邊緣？美中台新地緣政治」為題短講表示，台灣地理位置無法改變，是大國隔壁的小島，且大國還宣稱擁有台灣主權，因此只要台灣能獨立、繁榮且和平的度過每一天，就是最好的狀況。

佛里曼強調，他對台灣的建議就是，不要想找麻煩，當旁邊的大國在國內壓力很大時，更不要輕易破壞現狀。他更以寓言譬喻，強調台灣應全力維持和平、避免最壞結果，等待轉機。

佛里曼也舉台積電為例表示，台積電能成為全球重要科技核心的原因之一，是獲得各國，以及像蘋果、高通和英特爾等高科技公司的信任，因為大家信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計，也信任台積電能維持各家需要的規格及效能，更加倚重台灣。

佛里曼指出，如台灣能更多的像台積電這樣和國際夥伴取得信任，就不需要裴洛西。言下之意，就是不需要有像裴洛西今年訪台、造成中國圍台軍演的挑釁，而需要更多和國際社會的實質發展。

台積電 裴洛西 紐約時報

上一則

中選會敲定確診不能投票 專家批死不降級

延伸閱讀

美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃

美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃
白宮促G20拜習會 20大後不改對中國政策

白宮促G20拜習會 20大後不改對中國政策
中國是否奪台引憂 英特爾示警：台晶片供應鏈岌岌可危

中國是否奪台引憂 英特爾示警：台晶片供應鏈岌岌可危
美台友誼暗藏緊張…華府盼更多生產線移美 台積電抗拒

美台友誼暗藏緊張…華府盼更多生產線移美 台積電抗拒

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法