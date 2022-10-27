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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

前參謀總長李喜明談阻戰 台須威脅、保證並行

記者廖士鋒、洪哲政／台北27日電
前參謀總長李喜明認為，面對戰爭要靠「避免戰爭」與「嚇阻戰爭」兩法，「嚇阻戰爭」必須建立可信的「威脅」，再加上「保證」。（記者廖士鋒／攝影）
前參謀總長李喜明認為，面對戰爭要靠「避免戰爭」與「嚇阻戰爭」兩法，「嚇阻戰爭」必須建立可信的「威脅」，再加上「保證」。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大結束後，兩岸關係與台海安全更受到各界關注。前參謀總長李喜明認為，中共不會接受「永遠維持現狀」、台灣需要同時向中共提供「威脅」及「保證」，以嚇阻戰爭發生。

李喜明昨在淡江大學「國家永續發展系列論壇」發表演講時指出，從中共20大動向來看，統一台灣是中共堅定不移的最終目標、因此也絕不接受「永遠維持現狀」。解放軍尚未武力犯台，是因為台灣海峽天塹等內外多重因素。

他分析台灣人缺乏危機意識的原因，特別是對危機訊息接收不足。以8月解放軍「圍島軍演」，飛彈越過台灣本島上空為例，政府不願讓人民知道這個資訊；此外解放軍操演船艦比想像「接近多了」，如和平電廠照片，以他數十年海軍服役經驗，「我知道幾浬，清清楚楚」。

李喜明強調，面對戰爭要靠「避免」與「嚇阻」兩法。避免是靠區分中國與中共、消弭仇中反中氛圍等，絕不可以讓「14億人口產生集體武統台灣的意志」，這是很恐怖的事情。但他也表示，台灣的政治環境，想用「談」促進這種氛圍做不到，還需建立某種力量嚇阻戰爭，「告訴中共，不要動我，動我一定損失慘重、而且你沒把握」。

同時，「嚇阻戰爭」必須建立可信的「威脅」，再加上「保證」，後者是保證不會做出損害大陸利益的事情、如強調台灣絕對不會尋求獨立等，在強化嚇阻之餘要給大陸希望。

曾任國防部長的退輔會主委馮世寬昨天也表示，全民國防「不是膚淺地把槍與子彈帶回家」，「是準備自殺用的嗎？」他說，全民國防是一種心理建設、意志堅決。

退輔會昨舉行成立68周年暨第44屆榮民節慶祝大會，馮世寬曾任漢翔航太公司董事長，他說漢翔早就在做「國軍十年軍機整建計畫」，並披露台方曾派一組人前往蘇俄，希望學習戰機發動機製造，但俄方奚落台方：「你們國家沒有國防工業，甚至也沒有國防供應商、供應鏈與基礎，這個發動機不光是設計問題，它的材質是你們作不出來的。」

中共 解放軍 20大

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