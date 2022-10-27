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蘇起：台灣被蔡英文操作成「3張陰陽臉」 陷戰略絕境

記者劉宛琳／台北27日電
國安會前秘書長蘇起26日上午參加遠見高峰會。（記者潘俊宏／攝影）
國安會前秘書長蘇起26日上午參加遠見高峰會。（記者潘俊宏／攝影）

國安會前秘書長蘇起昨天在遠見高峰會談及台灣在美中關係中的角色，諷刺蔡英文總統是「很好的棋手」，把台灣操作成「三張陰陽臉」，包含兩岸關係、民主和戰鬥意志。美國只看到陽的一面，誤判台灣在兩岸是維持現狀、民主是白雪公主、戰鬥意志很勇敢，但台灣內部卻是相反，「蔡總統戰術成功，但戰略錯了，把台灣帶到戰略的絕境」。

蘇起並預言，中共20大後、中共總書記習近平第三任的五年內，「歷史的審判可能很快就到了」。

在兩岸關係上，蘇起表示，陽面看台灣還是維持現狀，可是陰面看是改變現狀。在他碰到的很多外國人眼中，台灣是維持現狀的，改變現狀的是中國大陸，不過，從陰面和台灣來看，改變現狀的是台灣。假定蔡總統做的是當年的不統、不獨、不武和九二共識，兩岸今天不會是這個樣子；尤其在去年蔡總統提到「兩岸互不隸屬」後，兩岸關係整個變調，完全回不了頭；蔡總統說兩岸要談判，但互不隸屬存在後，兩岸要復談是不可能的。

蘇起說，內外落差產生兩個後果：第一，想走台獨這條路的人更有信心，認為受全世界支持，大陸是壞人；第二，大陸更相信美國與台灣勾結，台灣倚靠美國來謀取獨立，或美國利用台灣來打壓大陸、制中。蔡總統操作「陰陽臉」，內外不同套，所以兩岸關係惡化、美中關係激化，是跟台灣有關的。

在民主方面，蘇起說，蔡總統的操作讓國際上看到陽面的台灣是白雪公主，被邪惡的女王霸凌；但在台灣，大家都更清楚，「蔡總統不是白雪公主，她是那個女王。」

中共 20大 蔡英文

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