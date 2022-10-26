高端二期試驗與陸企合作 藍批：死忠原來一場空

民眾黨立委邱臣遠爆料，高端二期臨床試驗找陸資公司處理。(本報資料照片)

民眾黨立委邱臣遠爆料，高端新冠疫苗二期臨床試驗找陸資公司處理，衛福部長薛瑞元坦言「不清楚」。高端發聲明說，「丘以思」確實已與陸企合併，但外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。對此，國民黨 立委洪孟楷表示，當初民進黨 上下對與大陸有關的疫苗，就貶抑得一文不值，現在陸資公司配合高端試驗，死忠原來一場空。

蔣萬安競辦發言人、立委洪孟楷表示，民進黨政府對於高端疫苗 一路護航，如今一年多二期試驗報告尚未通過，又爆出是陸資公司處理，衛福部要接受這樣的報告嗎？如今又要怎樣自圓其說？國人越來越看清楚的疫苗真相。

衛福部食藥署說，高端與丘以思合作非食藥署規範範圍，最終臨床試驗資料是否符合「藥品優良臨床試驗作業準則」，才是重點。

邱臣遠說，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商丘以思，去年4月底已被中國大陸「締脈」公司併購，改名為康迪亞，董事長是陸籍的譚凌實，而政府是在該併購一個月後才與高端公司簽約。

但高端說，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，並依循ICHGCP優良臨床試驗規範標準進行。丘以思為台灣CRO（受託研究機構）公司之一，2014年就由美商Clinipace併購，去年4月Clinipace與上海的締脈公司戰略合併，並在今年10月更名為康締亞。但2020年11月高端與美商丘以思簽約，數據資料庫的彙總整理及分析專案皆由台灣丘以思團隊執行，專案具完全的獨立性。

丘以思也回應，數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行數據彙整，僅有獲專案授權人員可讀取相關資料。

食藥署藥品組專門委員林意筑說，試驗中招募是否符合法規，或受試者簽署知情同意書時，食藥署都會查驗是否符合「藥品優良臨床試驗作業準則」，最終食藥署所審查的試驗數據結果由高端負責。

至於施打高端疫苗前往日本者，須提供PCR陰性證明，高端日前宣布提供施打者免費PCR。國民黨認為，高端提供的PCR地點太少，建議直接發放補貼費用。但民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，發錢是很奇怪的作法，呼籲國民黨不要為反對而反對，解決人民需要才是關鍵，而不是花錢了事。