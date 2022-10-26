黑白集／高端的本土價值 有中資

陳時中自吹擁有抗中保台DNA，但擔任指揮官時竟讓戰略物資被中資滲透。圖為陳時中（中）25日到台灣省城隍廟拜票。（記者邱德祥／攝影）

立委邱臣遠踢爆，高端疫苗 二期臨床試驗，竟委由中資公司進行。衛福部長薛瑞元推稱「不知道」，說那是高端的事。網民炸鍋，質疑政府宣稱國產疫苗是「戰略物資」，為何交給中資企業處理？薛瑞元輕巧卸責，那些因愛台奉獻手臂乃至生命的民眾，情何以堪？

高端二期試驗委由美商「丘以思」進行，巧的是，總公司旋即被上海企業購併。該企業的營運背景，符合經濟部對「中資」的認定。高端正申請延長EUA，邱臣遠追問「能否委託中資業者處理國產疫苗」，薛瑞元無法回答。

去年疫情大爆發，蔡政府抹紅郭台銘，阻撓購捐上海企業代理的BNT。但衛福部卻催高端簽約，採購由上海企業進行試驗的國產疫苗。蔡政府行銷高端，把疫苗當成忠誠試劑，將反對政治干預科學者貼標「中共 同路人」。當高端被揭發是「中共自己人」操盤二期，原來護航的蔡政府才是叛徒。

綠營用台灣價值遮掩高端欠缺效用的事實，諷刺的是，這本土價值竟靠中資企業儲值。蔡政府執政，兩岸交流中斷，但中科院買淘寶陸貨造飛彈，「國產疫苗」委託中資業者作臨床。官商勾結透過大陸服務海撈公帑，卻叫人民準備打仗。

陳時中 自吹擁有抗中保台DNA，叫對手表態。他其實應先交代：擔任指揮官，為何竟讓戰略物資被中資滲透？