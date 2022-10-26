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新聞評論／聯手陸企 「疫苗國家隊」也「叛國」？

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高端二期臨床試驗，遭爆料合作廠商「丘以思」去年4月底已被大陸「締脈」公司併購。圖為示意圖。（本報資料照片）
高端二期臨床試驗，遭爆料合作廠商「丘以思」去年4月底已被大陸「締脈」公司併購。圖為示意圖。（本報資料照片）

去年5月18日，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心為同仁打氣，並視訊了解聯亞生技與高端疫苗研發、量產的進度。當時蔡英文說，要防疫戰備物資要有國產化的能力，在關鍵時刻才能自助、助人；並表示，高端、聯亞已經到了臨床試驗第二期收尾階段，政府一定會全力支持。

把疫苗拉高到戰備物資、國家安全的層級，就是新冠肺炎疫情發展到今天，蔡政府得以不斷擴權、攬錢、玩30年封存遊戲的最主要理由。無論是防治及紓困預算的虛胖編列，或是各種遭到質疑的防疫政策或數據，一直到口罩、疫苗、快篩試劑的所謂「國家隊」，只要一抬出「國安」就幾乎無敵，民間購買BNT疫苗的一波三折就是顯例：就算是德國生產，誰教陸方的上海復星有入股並取得大中華地區的代理權？

但該打臉的還是會打臉，果不其然，高端二期臨床試驗遭爆料，合作廠商「丘以思」去年4月底就已經被中國大陸「締脈」公司併購。衛福部長薛瑞元說「不清楚」，但高端發出聲明表示，該企業確已與陸企合併，但請外界勿以影射言論；食藥署則說，「丘以思」為合法立案公司，高端與該公司的合作非食藥署規範範圍，最終臨床試驗資料是否符合「藥品優良臨床試驗作業準則」，才是重點。

如此避重就輕的回應，對照蔡政府處理疫情一路以來的打著國安旗號、實則「逢中必反」的戰略主軸，如今高達百萬高端戰士獻出手臂與身體健康打了高端、但仍得要做PCR才能赴日的風波未止，未料連最核心的抗中、國安，都可能被蔡政府給玩弄了，真教這些高端戰士情何以堪。

最關鍵的仍是，高舉「抗中保台」旗號的蔡政府，究竟又是何時知悉「丘以思」被陸資併購？依據立委的說法是去年4月，如此重要變數，高端、蔡政府又怎可能不知情？果若如此，真不知蔡英文、蘇貞昌又那裡來的勇氣在一個月後幫背書？

究竟，這是疫苗國家隊的少數人出現「叛國」行為，抑或是從政府到民間團隊聯手欺民愚民的又一大黑箱操作？有著封存30年的惡例在前，真不知真相何時才會浮出檯面。

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