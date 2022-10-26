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紐時主筆佛里曼：台灣應爭取國際夥伴信任 不需裴洛西

記者程遠述／台北即時報導
紐約時報專欄作家佛里曼。（Getty Images）
紐約時報專欄作家佛里曼。（Getty Images）

紐約時報專欄作家、普立茲獎得主弗里曼（Thomas Friedman）26日在遠見高峰會發表視訊短講表示，對台灣來說， 重要的是和國際夥伴取得互信，若能爭取更多的夥伴與信任，則「你們不需要裴洛西（美國眾議院議長）」，用以強調台灣應保持低調、避免挑釁對岸，並和國際同伴合作發展經濟、增強實力。

數次獲普立茲新聞獎的佛里曼，同時也是「世界又熱、又平、又擠」等暢銷書作者。弗里曼以「戰爭邊緣？美中台新地緣政治」為題短講表示，台灣地理位置無法改變，是大國隔壁的小島，且大國還宣稱擁有台灣主權，因此只要台灣能獨立、繁榮且和平的度過每一天，就是最好的狀況。

佛里曼強調，因此台灣應避免挑釁，保持低調，他對台灣的建議就是，不會想找麻煩，當旁邊的大國在國內壓力很大時，更不要輕易破壞現狀。佛里曼更以寓言譬喻，強調台灣應全力維持和平、避免最壞結果，等待轉機。

佛里曼也舉台積電為例表示，台積電能成為全球重要科技核心的原因之一，是獲得各國以及像蘋果、高通和英業達等高科技公司的信任，因為大家信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計，也信任台積電能維持各家需要的規格及效能，更加倚重台灣。

弗里曼指出，如果台灣能更多的像台積電這樣和國際夥伴取得信任，就不需要裴洛西。言下之意，就是不需要有像裴洛西今年訪台、造成中國圍台軍演的挑釁，而需要更多和國際社會的實質發展。

佛里曼也認為，美國與中國因為沒有共同價值觀，從過去兩國經濟利益互補、融合的情況，轉為現在競爭關係，尤其是當中國國家主席習近平讓中國更加封閉，美國許多企業認為，已無法在與中國相關的商業關係中獲益。

佛里曼舉例，以往美國的美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC由與中國有貿易往來的美國公司組成）會遊說政府保持美中關係穩定、藉此獲利，但隨發現中國對智財權、商業法庭及貿易規則等仍強硬甚至不公平，美國企業沒法獲益，態度也都改變。

佛里曼也分析，過去中國賣美國輕工業產品，現在中國則想出口高科技產品，除了競爭外，像華為5G等技術，和資安高度相關，在欠缺上述信任及共同價值觀情況下，美國不可能埋單，若要解決僵局，中國可能要從小地區試驗開始，爭取美國信任。

台積電 裴洛西 紐約時報

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