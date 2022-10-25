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美台友誼暗藏緊張？華府盼更多生產線移美 台積電抗拒

國際組／即時報導
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

英國金融時報報導，美國政府希望台積電將更多生產線移至美國，但台灣方面還在抗拒。報導指稱，台積電處於美台爭奪戰的中心，也位於美中新冷戰戰況最激烈的前線。

報導說，美國眾院議長裴洛西8月訪台，接受總統蔡英文宴請時，同席的台積電創辦人張忠謀向裴洛西直言，華府試圖在美國境內重建晶片製造行動肯定會失敗。一名聽見對話的消息人士說，張忠謀「相當直率，貴客們都有點訝異」。

張忠謀這番話顯示，台美友誼暗藏緊張。台灣將自己在全球半導體產業領先地位視為「矽盾」，也就是重要安全保障，相信萬一解放軍犯台，美國會為半導體產業來相救。但台灣想要盡可能留住半導體產業的決心，與美國戰略目標和對中國的擔憂衝突。

隨著美中競爭升溫、因台灣而發生軍事衝突風險增加，美國一面試圖切斷中國關鍵先進半導體供應，一面減少自身對台灣晶片供應的依賴。這兩項目標都可能不利台積電，因為台積電的成功來自於服務所有市場客戶，並把符合成本效益的工廠群幾乎都建在台灣。

目前擔任哈佛甘迺迪學院資深研究員的前立委許毓仁說：「矽盾正轉變為絆索。」美國一方面施壓台積電遷至美國，另一方面向中國發起科技戰升高緊張關係，以致台灣陷入風險。

台積電不願談論是否因美國推動變革而受影響，僅說「我們知道，中國和台灣之間的地緣政治議題愈來愈受關注，這已是數十年來的老問題。我們目前沒看到這些緊張關係影響台積電運作，台積電現行營運計畫在台灣也可持續。各國和科技業人員都知道，高度複雜和多元的半導體生態系統成功和運作，需要全球合作」。

台積電 裴洛西 晶片

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