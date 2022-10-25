我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

學者：國台辦大換血 習近平抓兩岸主動權 未來台海難緩和

記者廖士鋒、丘采薇、劉宛琳／台北報導
學者認為，國台辦人事大換血，凸顯中共總書記習近平要抓回兩岸關係的主導權和主動權。(美聯社)
學者認為，國台辦人事大換血，凸顯中共總書記習近平要抓回兩岸關係的主導權和主動權。(美聯社)

國民黨智庫國家政策研究基金會昨天舉行「中共20大對外和對台政策之影響」座談會，學者認為，國台辦人事大換血，凸顯中共總書記習近平要抓回兩岸關係的主導權和主動權，減少美國參與的力道，未來對台工作會有截然不同的面貌；對台會軟硬兼施，在台灣問題上會更強硬回應美國和台灣。

國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方表示，未來兩年，兩岸關係是非常不容易緩和的。習近平在20大後集中更多的權力，讓美國有更好的理由反對北京、軍援台灣；北京也不會在台灣問題上向台北、華府示弱，習近平未來一年會更加強硬回應。

亞太基金會首席顧問趙春山表示，這次國台辦人事大換血，對台工作會和過去有截然不同的面貌，凸顯習近平要牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權，因為過去是掌握在美國手上，習會把主動權抓回來，如同習所說的「中國人的問題要中國人來解決」。不過，趙春山也說，陸方雖採取主動，「但不必然大家都朝戰爭的方面走，兩岸要學會避戰」。

學者郭瑞華預測，未來中共中央對台工作領導小組成員將包括總書記習近平、可能接任全國政協主席的王滬寧等八人；他並點名，大陸外交部黨委書記齊玉可能會接任國台辦主任，齊屬於組織系統，但在外交體系工作多年，且分管台港澳工作。

政大國關中心昨舉行「解讀中共『20大』人事」座談會，郭瑞華表示，高齡的中共外長王毅和軍委副主席張又俠進中央政治局，分屬外交跟軍事領域，代表北京對台工作可能會更強硬，著力於意識形態建構的王滬寧若接全國政協主席，成為對台小組的一員，需關注有關「一國兩制」台灣方案的論述是否會有強化。

中共研究雜誌社特約研究員吳仁傑認為，未來中共對台小組基本上是「1習2王」，即習近平、王滬寧和王毅；至於大陸外長人選，他認為若仍是國務委員接外長，比較可能是中央國安辦副主任劉海星。

中共 習近平 北京

上一則

黑白集／政治操作被看穿 「芒果乾」還賣得動？

下一則

演紅「幾度夕陽紅」 金馬男主角88歲楊群病逝洛縣

延伸閱讀

習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議

習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
習近平：打開強軍事業發展新局面

習近平：打開強軍事業發展新局面
習近平為所欲為？中共20大 各國學者反應

習近平為所欲為？中共20大 各國學者反應

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目