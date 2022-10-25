學者：國台辦大換血 習近平抓兩岸主動權 未來台海難緩和

學者認為，國台辦人事大換血，凸顯中共總書記習近平要抓回兩岸關係的主導權和主動權。(美聯社)

國民黨智庫國家政策研究基金會昨天舉行「中共 20大對外和對台政策之影響」座談會，學者認為，國台辦人事大換血，凸顯中共總書記習近平 要抓回兩岸關係的主導權和主動權，減少美國參與的力道，未來對台工作會有截然不同的面貌；對台會軟硬兼施，在台灣問題上會更強硬回應美國和台灣。

國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方表示，未來兩年，兩岸關係是非常不容易緩和的。習近平在20大後集中更多的權力，讓美國有更好的理由反對北京 、軍援台灣；北京也不會在台灣問題上向台北、華府示弱，習近平未來一年會更加強硬回應。

亞太基金會首席顧問趙春山表示，這次國台辦人事大換血，對台工作會和過去有截然不同的面貌，凸顯習近平要牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權，因為過去是掌握在美國手上，習會把主動權抓回來，如同習所說的「中國人的問題要中國人來解決」。不過，趙春山也說，陸方雖採取主動，「但不必然大家都朝戰爭的方面走，兩岸要學會避戰」。

學者郭瑞華預測，未來中共中央對台工作領導小組成員將包括總書記習近平、可能接任全國政協主席的王滬寧等八人；他並點名，大陸外交部黨委書記齊玉可能會接任國台辦主任，齊屬於組織系統，但在外交體系工作多年，且分管台港澳工作。

政大國關中心昨舉行「解讀中共『20大』人事」座談會，郭瑞華表示，高齡的中共外長王毅和軍委副主席張又俠進中央政治局，分屬外交跟軍事領域，代表北京對台工作可能會更強硬，著力於意識形態建構的王滬寧若接全國政協主席，成為對台小組的一員，需關注有關「一國兩制」台灣方案的論述是否會有強化。

中共研究雜誌社特約研究員吳仁傑認為，未來中共對台小組基本上是「1習2王」，即習近平、王滬寧和王毅；至於大陸外長人選，他認為若仍是國務委員接外長，比較可能是中央國安辦副主任劉海星。