FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

英國金融時報今天刊出以「台積電 ：困迫於科技冷戰的台灣晶片 業者」為題的長文指出，美國希望台積電擴大赴美設廠，而台政府和台積電都希望重心留在國內，不過美方為了分散風險，晶片製造轉離台灣將成為不得不然的趨勢。

金融時報報導，台積電創辦人張忠謀在美國眾院議長裴洛西8月訪台的午宴上，曾當面不假辭色地面告貴賓：美國在國內建立晶片製造的努力終將失敗。知道談話內容的一位人士告訴金融時報說：「他相當露骨，令在場貴賓有點驚訝。」

但台積電如今夾處於美台之間拔河和美中新冷戰白熱化的最前線，立場十分尷尬。台灣官方的立場是希望半導體業儘可能留在本地，但隨美中競爭加劇以及台海軍事衝突風險加大，美國一方面希望對北京切斷先進半導體的供給，另一方面也降低自己對台灣晶片供貨上的依賴。

曾任立委，現任美國哈佛大學甘迺迪學院訪問學者許毓仁認為，與其說台積電是矽盾，不如說是絆網。美國一方面施壓台積電移往美國，另一方面又對中國發動科技戰，陷台灣於危境。他說 ，台積電擁有雙方都要的東西，若不善加運用這籌碼，反而就成了棋子，如今看來，台灣大致都配合著美國。

部分分析師認為，台灣拿台積電當矽盾，根本就是有偏差的概念。蘭德公司（Rand）國安供應鏈研究所所長 Brad Martin說，半導體業當矽盾之說是根本有誤的構想 ，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險。

他說：「半導體生產的獨占優勢形成不安定的因素。如果美國必須在保護自己經濟和保衛台灣之間做出選擇，其結果就愈來愈明白了。」

台積電總裁魏哲家在法說會上曾表示，美國加緊對中國實施晶片出口的管制令，長期下來影響如何尚言之過早。不過金融時報提醒，台積電真正面臨的問題在於，華府也在分散風險，也同時將晶片製造轉離台灣。

台灣目前在全球晶圓製造產能20%，先進晶片產能更高達92%。美國在全球晶圓製造則由1990年的37%降到2020年的10%。

瑞士信貸估計，如果全世界無法取得台灣生產的晶片。舉凡電腦和汽車生產都會受到嚴重影響。瑞信估計，台積電的產能到明年底所涵蓋的市場將達1710億美元，是美國晶片法推動下個十年可達目標的三倍有餘。

台積電晶圓製造服務孕育多家無晶圓的設計公司，像是輝達（Nvidia），而晶片生產技術和成本不斷升高，大公司也紛紛走上無晶圓的路線。

超微2008年賣掉自己的晶圓廠，如今幾乎完全依賴台積電。蘋果（Apple）開始設計自家晶片時，也選上台積電，iPhone手機用的處理器目前全面由台積電所生產。

如此依賴單一一家供應商，令投資 人嘖嘖稱奇。就算沒有地緣政治的風險，也有天災和缺電的風險。若台積電停擺，蘋果就會跟著停擺。

台積電也因英特爾發展不順而更加壯大。英特爾專注於微處理器，錯過智慧手機用晶片和人工智慧用晶片的發展契機，精密製程的量產能力也落台積電。

不僅張忠謀，投資有助美國在關鍵技術上保持先進的非營利創投基金America's Frontier Fund首席科學長 Edlyn Levine也表示，想完全和台積電脫鉤根本是痴人說夢，「這種想法技術上是行不通的」。

除在亞利桑那州投資外，台積電對於赴美投資心存觀望，重心仍放在台灣晶圓和供應商形成的聚落。顧問公司Bain合夥人和半導體和技術供應鏈專家 Peter Hanbury 說 ：「他們（台積電）經營的方式有很多好處，尤其研發和量產之間關係密切，派個工程師只有一小時車程。成本效益和專業強項是台積電經營模式的一環。」

Hanbury認為，台積電的客戶是否開始像輝達一樣另找三星電子生產部分晶片，可能要花上幾年時間，因為更換台積電相當困難，風險也高。他說：「其中一大問題是蘋果是否也會分開下單。」