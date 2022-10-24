兩岸局勢緊繃 藍籲共創和平 綠喊不退卻

前總統馬英九表示，民進黨抗中保台會使兩岸關係更差，國民黨掌握了兩岸交往的主流，就是和平發展。（記者陳正興／攝影）

中共20大 將「堅決反對與遏制台獨」寫入黨章，兩岸局勢再度緊繃。前總統馬英九昨天表示，他擔心習近平未來五年會武力攻台，他做八年總統，當時沒有一天懷疑兩岸會交戰。國民黨主席朱立倫說，民進黨 不該藉政治操控引發更嚴重緊張與對立，中共也應與台灣共創和平。

中共20大昨選出中央政治局常委後，總統府、行政院與民進黨皆謹慎以對，僅由陸委會發言表示，依往例對中共人事的變化，向來不評論，但會密切關注。

馬英九表示，他過去與習近平在新加坡會面時，英國「經濟學人」社論認為這是中國大陸在1980年代以來對台灣主權上所做最大的讓步，但六年後，同一雜誌卻指台灣是全世界最危險的地方。民進黨抗中保台會使兩岸關係更差，他執政八年提出和解政策，讓兩岸真正和平、繁榮，馬、蔡政府兩岸政策比較起來應該非常清楚。

朱立倫表示，朝野應嚴肅面對，民進黨不該藉政治操控引發更嚴重緊張與對立，中共也應與台灣共創和平；民進黨最希望中共「助選」，但國內都在「抗綠」，因為民進黨實在做太爛。

民進黨台北市長候選人陳時中表示，中共20大結束，未來面對這樣險峻的形勢，套用蔡英文總統的話，大家要用「理性不挑釁，堅定不退卻」的方式來面對。

民進黨前立委林濁水認為，中共20大後，習系一派獨大，一色鷹派，但是內外條件恰恰不適合鷹鷲伸翼遨翔，憂心「鷹氣一旦愈積愈烈，卻難發舒，結局難以想像」。

民眾黨23日聲明，中共20大將「堅決反對與遏制台獨」寫入黨章，此舉等同把「反台獨」從政策層面上升到綱領性、原則性層次。民眾黨立委張其祿指出，中共20大後，把兩岸紅線和底線畫得很清楚，只要觸碰紅線，衝突就幾乎不可避免，兩岸策略的迴旋空間被壓縮，擦槍走火可能性升高。

民眾黨重申兩岸「交流比交惡好、對話比對抗好」，呼籲儘速建立對話管道，同時積極爭取參與國際事務，增加和平共處的籌碼。