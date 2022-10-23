新聞評論／布林肯和陳明通預告戰事 都為催選票？

國安局局長陳明通最近把講了一年的「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，改口「2023年中共可能以戰逼談」。（本報資料照片）

美台政軍首長最近相繼示警中共 可能犯台。中共2035年犯台的研判已嫌太遠，近程的推估則從2027年倒數回來的每一年，都被列入台海戰爭時間表；甚至今年剩下的二個月，也是可能的時間點。但這些是信而有徵的軍情判斷，或是另有用意的政治預言？

最受矚目的是，美國國務卿布林肯三天內二度表示，北京決心加快統一時間表，不惜以武力實現統一目標。美國軍情首長更作出各種預測，去年時任印太司令部指揮官戴維森曾說，共軍 可能在2027年之前犯台；中情局長伯恩斯月初也表示，習近平 指示共軍在2027年前做好犯台準備。海軍軍令部長吉爾代近日更斷言中共可能在2024年之前犯台，甚至不能排除明年或今年的可能時間點。

相關的戰爭預言越來越誇張，白宮只好出面降溫，針對中共今年犯台之說，重申「沒有發生衝突的理由」。而華府中國問題專家葛來儀也認為，這些戰爭時間點的評估基礎，都不是基於情報，而是猜測。

但最荒謬的，卻莫過於國安局長陳明通的掐指神算，初一十五掐著不同手指，就算出不同的中共攻台時間表。他最近連續把鐵口拗彎、講了一年的「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，最近變成「中共不會作登島的戰役」，一周後又改口「2023年中共可能以戰逼談」。中共幾度嚴厲警告「勿謂言之不預也」，蔡政府只當馬耳東風；美國政軍首長幾個聳動預言，陳明通跟著描畫推背圖。他的判斷基礎，也不是基於情報，而是選舉操作。

中共尋求和平統一，仍是最優先目標，但絕不承諾放棄使用武力，也是明白的宣示，沒有模糊餘地。然而，陳明通和布林肯，都未見共軍出兵時程的確鑿情報證據；反而拜登政府和蔡政府都有選舉需要，來表現對中強硬，或者操作抗中保台。此外，美國還有更多政經軍工利益與區域戰略競爭的考量。

幾十年來，外界常有中共統一時間表的猜測。1982年中共12大，鄧小平提出80年代的三大任務，包括反霸、四化、統一；90年代延續三大任務的說法，外界的統一時間表就開始滿天飛了。40年後的中共20大，習近平的第二個百年目標和中華民族偉大復興，讓外界描摩出更多的統一時間表。2035年是習近平分二步走的發展戰略重要節點，2049年是中共建政百年，都被畫成統一時間表。

習近平提出的2027年建軍百年目標，也被推衍為完成攻台準備；習近平加大反獨促統力道，更變成2027年之前每一年都是必須密切關注的時間點。但為何今年最後二個月兩岸還可能發生戰爭，吉爾代能找到的理由是，過去20年中共多次實現先前承諾，而且都提前達標。陳明通則用「轉移內部壓力」和「很多事情瞬息萬變」的原因，來證明中共明年將以戰逼談；誰會管放羊的孩子呢，今年選舉還缺抗中熱情，而芒果乾也可繼續叫賣到後年大選！

中共對台不排除武力選項，從來就是陽謀，而不是陰謀，甚至在台獨、外力、和平統一可能性喪失等條件下，「非和平方式」還是其法律義務。因此，強化國防應是不分藍綠白的共識，台灣需要正確的軍情研判，而非推背預言。馬政府時期，兩岸和平是主旋律，但仍要求提升國防。蔡政府和平旋律消音，抗中保台喊得很大聲，卻是用來召喚選票。當美國要把台灣變成巨大軍火庫，急擂戰鼓會不會反而催動兩岸戰火？台灣要小心任何丟進巨大軍火庫的星火！