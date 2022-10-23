我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

學者趙春山：抗中保台牌已失效 綠：地方選戰主打保台

記者蔡晉宇、林縉明、侯俐安、程遠述／台北23日電
趙春山認為，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，「民進黨如果要再打這張牌，顯然已經沒有效果」。（本報資料照片）
趙春山認為，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，「民進黨如果要再打這張牌，顯然已經沒有效果」。（本報資料照片）

中共20大涉台人士換血，是否影響年底選情？民進黨人士表示，目前尚不明朗，民進黨會站在配合蔡政府以穩定為基調的兩岸政策，不會貿然挑起兩岸過度對立的戰場；在地方選戰，「抗中保台」更著重「保台」。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，「民進黨如果要再打這張牌，顯然已經沒有效果」。

民進黨黨務人士指出，兩岸因素能否在台灣激起選舉火花，向來主動權在對岸手上，近年幾次對岸強硬的兩岸言論，都被視為是「最佳助選員」；但20大至今，根據府院黨溝通平台彙整資訊，對岸談及台灣議題仍在台方掌握之中，尚無過於激進的言論。

民進黨立委郭國文表示，20大後，兩岸處境只會更艱難。海基會前董事長洪奇昌表示，20大之後台海議題可說是「逐步浮上中共議程表」，台灣應對必須更謹慎，不挑釁但不退讓；未來應對準強化台灣產業、科技、經濟等競爭優勢，而非過度強調「口號式的抗中保台」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，因為事實證明，抗中無法保台，民眾比較關心的是經濟、疫情、民生的議題。

國民黨中央核心人士指出，相較民進黨在這場選戰不斷打出「抗中保台牌」，國民黨走中道理性路線，候選人都強調保衛台灣，以中華民國等全民最大共識為主要訴求，預估綠營戰術成效有限。

一位熟悉對岸涉台事務的藍營立委說，中國國家主席習近平將把涉台事務抓得更緊，但依據慣性，剛上任後都會有一段「觀察期」，先瞭解台灣和國際的反應，預料從今年選舉到2024大選會是觀察重點，應不會立即有強硬反應。

該人士指出，若民進黨想力打「抗中保台」，會面對許多困難，一個是升高戰爭風險，不一定是台灣民意所樂見，二是明年疫情下降後，春節前兩岸的小三通、交流等若無法重啟，民進黨必須對民眾有所交代。

民進黨 20大 疫情

上一則

蔡英文3個月10度赴新北輔選 藍諷林佳龍「最大小雞」

下一則

黑白集／高端自擦屁股 擦得掉重重黑幕？

延伸閱讀

游盈隆：民進黨救選情 亮抗中最後王牌

游盈隆：民進黨救選情 亮抗中最後王牌
藍綠6都拚過半 決戰台北、桃園

藍綠6都拚過半 決戰台北、桃園
觀察站／反棄保 首都選戰主旋律

觀察站／反棄保 首都選戰主旋律
民進黨地方選舉再打抗中保台 挨轟「選民不是笨蛋」

民進黨地方選舉再打抗中保台 挨轟「選民不是笨蛋」

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適