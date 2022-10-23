學者趙春山：抗中保台牌已失效 綠：地方選戰主打保台

趙春山認為，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，「民進黨如果要再打這張牌，顯然已經沒有效果」。（本報資料照片）

中共20大 涉台人士換血，是否影響年底選情？民進黨 人士表示，目前尚不明朗，民進黨會站在配合蔡政府以穩定為基調的兩岸政策，不會貿然挑起兩岸過度對立的戰場；在地方選戰，「抗中保台」更著重「保台」。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，「民進黨如果要再打這張牌，顯然已經沒有效果」。

民進黨黨務人士指出，兩岸因素能否在台灣激起選舉火花，向來主動權在對岸手上，近年幾次對岸強硬的兩岸言論，都被視為是「最佳助選員」；但20大至今，根據府院黨溝通平台彙整資訊，對岸談及台灣議題仍在台方掌握之中，尚無過於激進的言論。

民進黨立委郭國文表示，20大後，兩岸處境只會更艱難。海基會前董事長洪奇昌表示，20大之後台海議題可說是「逐步浮上中共議程表」，台灣應對必須更謹慎，不挑釁但不退讓；未來應對準強化台灣產業、科技、經濟等競爭優勢，而非過度強調「口號式的抗中保台」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，「抗中保台」的邊際效益已經逐漸降低，因為事實證明，抗中無法保台，民眾比較關心的是經濟、疫情 、民生的議題。

國民黨中央核心人士指出，相較民進黨在這場選戰不斷打出「抗中保台牌」，國民黨走中道理性路線，候選人都強調保衛台灣，以中華民國等全民最大共識為主要訴求，預估綠營戰術成效有限。

一位熟悉對岸涉台事務的藍營立委說，中國國家主席習近平將把涉台事務抓得更緊，但依據慣性，剛上任後都會有一段「觀察期」，先瞭解台灣和國際的反應，預料從今年選舉到2024大選會是觀察重點，應不會立即有強硬反應。

該人士指出，若民進黨想力打「抗中保台」，會面對許多困難，一個是升高戰爭風險，不一定是台灣民意所樂見，二是明年疫情下降後，春節前兩岸的小三通、交流等若無法重啟，民進黨必須對民眾有所交代。