「反台獨」入中共黨章 陸委會籲：揚棄侵犯對抗舊思維

陸委會22日午間回應中共20大黨章修正案涉台寫入「反台獨」，呼籲中共揚棄侵犯對抗舊思維。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大 22日閉幕，期間也通過新的中共黨章修正案，對於其納入「堅決反對和遏制台獨」的用語，陸委會呼籲中共，揚棄侵犯對抗舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。

中共的黨章修正案提到，把「堅決反對和遏制台獨」等內容寫入黨章，「充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路、有利於推動『一國兩制』時健行穩致遠，推進祖國統一，有利於推動構件人類命運共同體」。

陸委會22日下午回應稱，政府兩岸政策堅定一致，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖。陸委會並呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。

此前中共總書記習近平 16日在20大政治報告的涉台部分，強調台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。習並指出，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。