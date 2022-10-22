涉台高層將大換血？劉結一未進20屆中共中央委員

中共20大閉幕，選出新一屆中央委員會委員、候補委員。（記者陳政錄／攝影）

有權選舉、監督中共 中央政治局，並出席中共中央委員會全體會議（中全會）資格的第20屆中共中央委員，22日在中共20大 閉幕式上選舉產生，現任國台辦主任劉結一未當選第20屆中央委員，檯面上涉台官員也未有人入會，是否揭示中國涉台高層將大換血，受到關注。

中共20大22日中午閉幕，會後由央視等官媒宣布選出的第20屆中共中央委員會委員205人、候補委員171人名單，其中，除了全國政協主席汪洋、副總理韓正未進中央委員受到關注外，涉台體系方面，劉結一也未連任中央委員，其他入選中共20大黨代表的全國台聯會長黃志賢、國台辦副主任陳元豐、潘賢掌，也均未在中央委員、候補委員名單上。

上一屆19大，涉台官員僅剛就職國台辦副主任的劉結一，當選中共中央委員，他在隔年3月轉正。另時任全國台聯黨組書記、台盟中央常務副主席黃志賢當選候補委員，年底當選全國台聯會長，原預計他會在今年轉正成中央委員，取代蘇輝的席次，但並未出現在名單中

至於曾任國台辦副主任的鄭柵潔，2017年中共19大時未獲選，但後來任浙江省委常委、浙江省長，現任安徽省委書記，如今20大獲選中央委員；裴金佳方面，19大時是以福建省委常委身分當選候補委員，今年初從國台辦副主任一職升任退役軍人事務部黨組書記的他，也順利當選第20屆中共中央委員。