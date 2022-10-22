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中共20大修黨章 寫入堅決反對和遏制台獨

記者陳政錄／北京即時報導
中共黨章修正，加入近年習近平的涉台新論述。（記者陳政錄／攝影）
中共黨章修正，加入近年習近平的涉台新論述。（記者陳政錄／攝影）

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）22日上午閉幕，通過黨章修正案決議，在涉台內容部分，據閉幕式上司儀宣讀，修正案將「堅決反對和遏制台獨」寫入黨章，並指要全面準確、堅定不移貫徹一個國家兩種治理的方針。

據中共20大閉幕式司儀宣讀，大會同意把堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊。以及「全面準確堅定不移貫徹一個國家兩種治理的方針，堅決反對和遏制台獨，弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界等內容寫入黨章」。

大會指稱，充實這些內容。「有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動一國兩制實踐行穩致遠，推進祖國統一，有利於推動構建人類命運共同體，引領人類進步潮流。」

除此之外，中共20大還同意把習近平近年提出的「全過程人民民主」，包括建立健全民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督的制度和程序，統籌發展和安全等內容寫入黨章。

至於先前外界關注，有助進一步鞏固習權威的「兩個確立」，大會司儀提到，大會一致同意，把黨（中共）的19大以來，習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，以更好反映以習近平同志為核心的黨中央，推進黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果。

司儀稱，大會要求，全黨深刻領會「兩個確立」的決定性意義，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把這一思想貫徹落實到黨和國家工作各方面全過程。

中共20大閉幕後，通過的黨章修正案決議具體完整內容，預計將由大會或官方媒體統一發布。

在此之前，中共黨章僅將「完成祖國統一」，和維護世界和平與促進共同發展，列為三大歷史任務，以及「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。」

但2019年1月，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，首度提出「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」；去年，中共19屆六中全會提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，今年8月中國發布第三份台灣問題白皮書時，進一步提出解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

上屆19大時，中共黨章修正案決議的重點為，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，與毛澤東思想、鄧小平理論並列。

20大開幕前，中共20大新聞發言人孫業禮僅表示，「要把黨的20大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章」，修改黨章是中共13大以來的慣例；被視為中共20大預備會議的第19屆七中全會召開時，會議內容就再次強調了「兩個確立」，指確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

中共20大舉辦閉幕式，通過黨章修正案。（記者陳政錄／攝影）
中共20大舉辦閉幕式，通過黨章修正案。（記者陳政錄／攝影）

中共 20大 習近平

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