新聞評論／陳吉仲一遇美國就軟骨 農民不幸

陳吉仲面對美國和中國大陸，完全是兩副面孔。(本報資料照片)

台灣蝴蝶蘭帶介質輸美9月上旬被檢出雜草，一成貨品遭退櫃，震撼業界。此事，卻是一個月後直到立委質詢，方才曝光。農委會主委陳吉仲一遇中國大陸因檢疫問題暫停進口台灣農產品，第一時間便厲聲痛斥對岸政治打壓，言必稱要告上WTO；對比之下，陳吉仲這回面對美國退櫃竟低調吞下，完全是兩副面孔。陳吉仲一遇權力就「軟骨」的作風，就連綠委也看不下去，近來頻頻在國會公開批評他，斯文掃地莫此為甚。

蝴蝶蘭是台灣外銷的旗艦商品，美國市場更占台灣出口的六成。面對美方退櫃，農委會當即與美方溝通，也派員到養蘭場勘驗產地，要求改善雜草管理。農委會並同意提高出口蘭花開箱查驗比率至4％，承諾發現雜草就不發檢疫證明，以免遭到停止進口，喪失重要市場。

但面對大陸市場，台灣的鳳梨、釋迦 、石斑等農漁產品多次被驗出病蟲害或使用禁藥，陳吉仲總是在第一時間就惡聲批評對方不遵守國際貿易規範，卻從未設法交涉溝通。當北京 提示台灣鳳梨多次驗出介殼蟲，且一再行文要求台灣改善卻不見結果，陳吉仲竟嗆稱「用蒸薰就可解決」。出口貨品不合格，竟還如此高調，真是匪夷所思。

石斑魚遭陸方禁運後，也揭開台灣石斑魚養殖場多數未納管的現況，以及業者違規「借牌」的陋習。然而，陳吉仲不思檢討產銷環節的違規問題，卻一舉推稱對岸政治打壓。其後，農委會漁業署更宣稱石斑魚藥檢「全部合格」，但找的竟是自家中央畜產會實驗室檢驗；這也引發「左手給右手驗」的爭議，暴露農委會的心虛不實。

面對美國退運蝴蝶蘭，農委會一邊與美方交涉、一邊檢討台灣業者的品管，才是處理國際貿易的務實作法。但近年來，只要碰上大陸市場，陳吉仲除大打抗中牌，只會以「愛國主義」呼籲民眾吃愛國鳳梨、石斑魚，或號召企業採購，或以政府補貼方式拓展外銷市場，往往流於短線操作。由於台灣內需市場有限，未從源頭改善檢疫或病蟲害問題的農漁產品，依然無法打開外銷瓶頸，最後受害的還是農民。

由於民眾對石斑魚食安疑慮未解，兩個月前消基會自行抽驗，結果全數合格。然而，因消基會董事長黃怡騰在記者會上批評陳吉仲未就事論事，屢以情緒性語言回應對岸，挑起兩岸敵意螺旋。詎料，陳吉仲竟連消基會都一起抹紅，稱它是「中華人 民共和國的消基會」。這種亂扣帽的行徑，簡直跟無賴沒有兩樣。

說穿了，陳吉仲只想藉「抗中牌」掩飾自己的無能與怠惰，根本不把農民福祉放在心上，一心只為政治服務。以農田水利會的改制為例，水利會原是公益型的法人組織，蔡政府為了完全掌控水利會，兩年前竟蠻橫將之改為「官署」，納入農委會旗下。表面上稱之為「升格」，其實就是「收編」，改為官派；結果，卻因機關公務化而變得怠惰，效率變差，也失去服務農民的精神。

近日，民進黨立委黃世杰就在立法院砲轟陳吉仲「外行」，水利會改制後不僅效率變差，本來不會淹水的地方都淹水。過去的制度有很多彈性，農民一反映，問題就解決；現在都在等工程招標發包，水路破損沒人修、水閘門沒人管理而導致淹水，農民苦不堪言。

陳吉仲滿腦子政治，動不動就撒錢補貼。綠委蘇治芬近日也指責陳吉仲不要成天想著補償，「農業性問題一定要有顛覆性思維」，直斥「你的矯情做作一定要改」。有這樣的主委，真是農民的不幸！