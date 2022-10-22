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新聞評論／習近平、張忠謀APEC若見面 只能問聲好

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台積電創辦人張忠謀（右）將代表蔡英文總統（左）出席APEC，張忠謀與習近平的互動備受關注。（記者林伯東／攝影）
台積電創辦人張忠謀（右）將代表蔡英文總統（左）出席APEC，張忠謀與習近平的互動備受關注。（記者林伯東／攝影）

張忠謀再獲委任，將再以蔡英文特使身分赴APEC參加領袖高峰會，不同於以往的是，張忠謀已不再是一位與政治無涉的經濟領袖，在美國挾半導體技術優勢，與日韓台結成CHIP4試圖圍堵中國時，張忠謀作為台積電無可替代的化身，實已置身地緣政治的風暴中心。習近平若與張忠謀碰了頭，心中大概也是五味雜陳！

目前看來，習近平大概不會與張忠謀互動，因為見了恐也難以談些個什麼。習近平不可能跟張忠謀說，請台積電加大對大陸的投資，不要再聽美國的，支持中國突破美國的半導體封鎖；因為這不是張忠謀可以決定的，甚至連蔡英文都不能。

張忠謀也很難去跟習說，目前各方都猜測解放軍可能在習新的這五年任期中，發動對台戰爭，還要請習大大三思。更不可能複誦陳明通的話，當面嗆習說，武統台灣將成為中華民族的罪人。

兩岸走到今天這個地步，台積電只是一個莫可奈何的夾心餅乾，而如果兩岸開戰，台積電更將成為犧牲品；張忠謀日前在美媒CBS的60分鐘節目受訪時說，「假如發生戰爭，所有一切都會毀滅」，反映了他心中深深的擔憂。

但張忠謀這話卻不是暗示台積電將毀於解放軍之手，因為炸掉它的絕不會是心心念念想著有朝能擁有它的北京，反而可能是保不住它就毀了它的華盛頓。

美中各自學者說過的話，即反映了各自的戰略意圖；大陸經濟學者陳文玲今年6月說，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」；但美國戰略學者麥金尼、哈里斯去年12月於美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》上發表的論文，卻建議台灣做出「焦土戰略」表態，如果面臨中國入侵，台積電等半導體產業就會進入自毀機制。

兩岸的難題頗像是俄烏戰爭，各自都有嚴重的政治分歧，但軍事上弱勢的一方並沒有真正掌控自我命運的能力，都得將戰略主動性交給能護衛它安全的唯一霸主美國，但這也給予了美國決定戰爭與和平的絕對權力。

俄烏戰爭原即可不必發生，只要華盛頓與莫斯科談妥了即可。但當美國不想給俄羅斯足夠安全的戰略空間，就逼著俄羅斯用兵進犯；兩岸原亦可能和平談判，但當美國決心以台制中時，台灣似亦無說不的權利，而北京也就是暗忖何時是決戰時分而已！

習近平當然知道，張忠謀做不了什麼主！如果台積電違逆美國的意思，為大陸製造高階晶片，支撐台積電的資金、設備都將被撤出，台積電亦無明天；所以他早已在幾年前就高喊科技自主，台積電拿不拿下，實已無關宏旨。他知道，中國的對手就是美國，以後也不干台灣什麼事了。

兩人既沒有談的基礎，也就不必傷神約見了。彼此問聲好，藉著眼神心領神會即可，頂多再道聲「天涼好個秋」，你回你的北京，我回我的台北；以後怎麼走，就看造化了。

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