美國管制中國晶片 台灣難置身事外

美國擴大對中國大陸晶片 管制，引起產業老大憂心。力積電董事長黃崇仁昨日直言，台灣半導體產業可能會受波及，難以置身事外；鈺創董事長盧超群也說，在這場競爭中，美國、英國、日本、中國大陸、台灣、歐洲等六大半導體區域都會受到影響，儘管台廠雖身經百戰，這次也會面臨很大挑戰。

黃崇仁指出，美國擴大對大陸晶片管制，台灣半導體產業也許會因此受波及，企業應盡力維持競爭力與供應鏈 穩定。他舉例，蘋果 跟台灣、大陸及美國三方都有關係，立場最為難，但蘋果這麼大的企業，美國政府還是要讓他活下去，供應鏈無法一刀切斷。

黃崇仁說，美國此次擴大管制，只要涵蓋美國技術或具美國公民身分都列入，一定會對大陸造成很大影響，廠商開始分散風險，也為台灣帶來轉單機會。

盧超群說，他建議台廠於U型景氣循環中，要做好研發和新產品，待反轉時，庫存可以變成力量。盧超群指出，台灣半導體業雖然已身經百戰，但這次是「很大的挑戰」，沒有人可以倖免，必須努力將危機轉化為轉機。

談到明年景氣，盧超群認為，相較於今年前三季快速下滑，明年市況整體來說應該是相對平緩，且預期此次整體經濟和半導體產業將是U型的趨勢，不過底部多長將是重點，建議台灣業者要在此時，儲存研發能量和開發新品，才可以在反轉時，成為一條活龍、爭取到商機。