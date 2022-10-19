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習第三任對台目標？邱坤玄：仍可能追求兩岸和平協議

記者廖士鋒／即時報導
政大東亞所名譽教授邱坤玄19日在演講中提到，習近平第三任內仍有可能追求兩岸和平協議。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所名譽教授邱坤玄19日在演講中提到，習近平第三任內仍有可能追求兩岸和平協議。（記者廖士鋒／攝影）

中共總書記習近平首任期間已經完成「馬習會」的重要成果，連任幾無懸念的他，下一步對台政策的目標會是什麼？參與過「馬習會」的資深學者邱坤玄認為，中共對台「三大目標」中，習第三任仍可能追求「兩岸和平協議」，也值得台灣後續關注。

台灣政大東亞所名譽教授邱坤玄19日下午在東亞所發表「馬習會的歷史回顧和兩岸關係的發展前景」專題演講，從親歷者角度揭露兩岸「馬習會」的溝通過程。他指出，習近平早在2013年就曾向前行政院長劉兆玄親口提議舉辦，且稱「機不可失、時不再來」。

後續的協商過程中，關鍵之處在於「一中各表」不是用說的，而是用實際行動來體現其基本精神，「只要做出來了就是一中各表」。他舉例，諸如「先生」稱謂、專機並排、飯錢各付、記者會「總統」名牌，以及雙方開場白都沒有明確提到讓對方不舒服字眼，都是重要體現。

邱坤玄也表示，中共對台政策早就有兩岸領導人會面倡議，這是其對台一貫策略。而習近平上台後對台三大任務，一個是ECFA後續規劃、第二是兩岸簽署和平協議、第三個是馬習會，「如果現在要看中共對台政策，只完成一項（馬習會），他在不同時空下還會不會追求其他兩個目標？會不會在第三任內，主要目標是有兩岸和平協議類似的成果？這也有可能」。

邱坤玄並提到，中共2017年的19大開始，對台部分都有把「兩岸領導人會面」列為重要成果，包含「第三個決議文」。而上述三個目標，是多年來中共領導人所要達成目標，習認為他達成，「可以思考，下一個五年會有什麼東西可以列為像『馬習會』這樣的目標」。

對於「蔡習會」的可能性，邱坤玄則並不感到樂觀。他指出，現在兩岸熱線已讀不回，亞太基金會等「一軌半」交流停擺，復以蔡英文總統去（2021）年講兩岸互不隸屬」，中共第一次點名批判蔡英文，以前從來沒有。就中共的考量，「習近平為何會與一位不承認自己是中國人的領導人會面？他們的立場非常堅定清楚」。

至於目前中共「新時代黨解決台灣問題的總體方略」內涵究竟是什麼？邱坤玄則分析，現在所有發展出來的東西都可以放在總體方略裡面，「它是領導集體智慧總和，將過去這幾年累積對台方略叫做總體方略」。

而政大東亞所特聘教授王信賢則引述台北聯合報「兩岸關係年度大調查」結果指出，83%民眾仍認為兩岸維持溝通管道非常重要，強調須重視管道，此外還須關注互信、謀略等交流面向。王信賢還提到，兩岸彼此是多次博弈，不是單一博弈，「現在好多狀況是要『贏一把』就想走了，但是心要存有多次博弈，理性的東西才會進來」。

最後是對近期受到熱議的「武統」可能性，邱坤玄認為五年之內不會，因為這不是單純中共主動問題，取決於外在形勢跟台灣行動、台美關係親疏程度等，「我不認為會有這樣的情況產生」。但他指出，中共強調不放棄使用武力，「很重要的就是秀出美國如果干涉，我的底線（在這裡）」。

中共 習近平 蔡英文

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