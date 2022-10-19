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台積無可取代 王美花：不怕美「整碗捧去」

台灣新聞組／台北19日電
美國晶片禁令，經濟部長王美花指對台積電影響不大。圖為台積電創辦人張忠謀出席在總統府舉行的APEC領袖會議會後記者會，與王美花互動。（本報資料照片）
美國晶片禁令，經濟部長王美花指對台積電影響不大。圖為台積電創辦人張忠謀出席在總統府舉行的APEC領袖會議會後記者會，與王美花互動。（本報資料照片）

美國商務部日前祭出一系列晶片出口管制措施，限制美企未經政府許可，不得出口先進晶片和相關製造設備至中國，另外，運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。對於台積電在半導體地位是否受到影響，經濟部長王美花昨天表示，台積電技術目前沒有人可以取代。

至於是否擔心美國把台積電「整碗捧去」，以及是否影響台積電的地位？王美花說「不是這樣子」。她表示，晶片目前是由美國公司設計，台灣只是代工，現在管制的是高效運算晶片，消費性產品沒有影響，對台灣影響也不大。

王美花日前在美參與台美「科技貿易暨投資合作架構」首次實體會議，並進行多項促進雙邊商務交流活動。有關美國擴大對中國晶片及設備出口限制，王美花昨天列席立法院施政總質詢前受訪表示，美國針對晶片、設備、人才等相關管制規範，其中晶片部分針對高效運算晶片，這些晶片目前是美國公司設計，再請台廠代工，現在管制的高效運算晶片量不多。

對於美國的半導體新政策，宏碁創辦人施振榮表示，美國生產半導體是很大的挑戰，不光是成本高，半導體製造人才也缺乏，美國要重新訓練相關人才，需要五到十年的時間。且在美國，人才喜歡從事高附加價值與創新工作，半導體製造是相對不容易的工作。

施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋海外全球，美國是最大客戶，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務。但他點出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」。

晶片 台積電 投資

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