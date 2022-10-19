新聞評論／和平統一？ 台盼習第三句話

中共20大16日在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平預料將取得第三任期。（新華社）

習近平 在中共 20大發表「政治報告」，台灣最關注的兩岸議題，無論措詞與口吻都是各界捕捉的焦點。這次，「心靈契合」仍掛在嘴邊，也提起「和平統一」，但語調卻與發布不久的「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」一致，頗有「哀的美敦書」的氣息。

相較於「19大」報告，習近平這次有兩句新話：一句是「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」；另一句是「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」這兩句，在八月發布的第三份對台「白皮書」中都已有揭露。換言之，習近平沒有新補充，未來對台方針將以「白皮書」為主。

但相對於19大，這兩句話仍是新的，值得高度關注。第一句話，主要是對美國說的。「白皮書」的表述是：「中國人的事要由中國人來決定」；「政治報告」在前面加了幾個字，表明所謂「中國人的事」就是「解決台灣問題」。這一句話涉及的是「對象」與「合法性」，它除警告美國是局外人，不具干涉兩岸問題的合法性，並隱含中國已有能力將美國拒止於域外的意涵。習近平在報告開頭即自我誇耀，在「反分裂、反干涉」的鬥爭中，展示了「堅強決心和強大能力」，此話指涉的正是八月的圍島軍演。

當然，這句話還是有另一個旁聽者—台灣。北京 仍寄望台灣回到「中國人」的立場，與北京一起解決這個難題。這也就涉及了第二句話。第二句話是一個「條件語式」，涉及的是統一的方法。意即中共將以爭取和平統一為旨，但在特殊情況下，亦不排除採取非和平或武力方式以達成統一。

這兩句話反映的是北京的心境。由於蔡英文對美一面倒，更於去年改稱PRC與ROC互不隸屬；美國則因憂懼失去全球霸主地位，把台灣當成抗中王牌。北京指責，前者「倚美謀獨」，後者則「以台制華」；習近平因而稱：「保留採取一切必要措施的選項」。亦即，北京已做了軍事攻台以求統一的最壞打算，並在「白皮書」與「政治報告」上，同時吐露其強烈的「非和平統一」意向。

然而，中共藉非和平手段達成統一的戰略意圖，卻不全然建立在美、台的外部因素上。習近平的個人意志與權力，更是迫使此一形勢升高的內在動力，這更是各方揣測他可能在第三任期「武統台灣」的主要原因。

習近平去年出台的第三份「歷史決議」，將自己塑造為超鄧趕毛的歷史偉人。但相對於毛之革命建國及鄧之改革振興，習似乎唯有以統一台灣方可與兩人比肩，這是他的自我期待所形成的驅迫力。問題是，習近平打破黨與憲法規定，掃除一切障礙自我加持的第三任期，卻是他更巨大的壓力源頭。他必須締造一項彪炳的功業，而統一台灣可能就成了必然的祭旗。

無論如何，習近平仍重拾「心靈契合」的召喚，表明願盡最大誠意與努力爭取和平統一。既然如此，他就不應以在香港已圖窮匕見的「一國兩制」框架，強加於台灣人民。他若決心超越毛鄧，即應跳出鄧小平的窠臼，提出更合乎時宜的方案，才是他無可推諉的歷史責任。