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邱國正：中共航空器逾越界線 台任何反制都叫自衛反擊

記者林銘翰／台北18日電
國防部長邱國正。(記者余承翰／攝影)
國防部長邱國正。(記者余承翰／攝影)

國防部長邱國正今天表示，中共只要有航空器實質逾越台方界線，「我們就把它當作他們的第一擊」，國軍會依程序實施警告或施放警報，「我們做任何的反制，都叫做自衛反擊」。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，邱國正會前受訪時表示，有關中共第一擊的界定，國軍都有相關程序，只要對方有航空器實質逾越台方的界線，「我們就把它當作他們的第一擊」。

邱國正強調，如果對方打出第一擊，國軍的程序就是警告或者施放警報，「我們做任何的反制，都叫做自衛反擊」，國軍的平戰轉換都有一定的程序，國防部不期望發生任何戰端。

另外，國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天指出，國防部年度施政計畫及預算報告中編列近900億元彈藥、油料購置費用，但是受到國際航空燃油飆漲影響，空軍戰鬥機航油採購數量將「不增反減」。

對此，邱國正說明，國防部每年都有作業維持費，例如後勤就有油料、彈藥及零附件等，每年都會調整，不過根據他的了解，「去年買了油料準備戰備，所以今年整個油料可以稍微少一點」。

邱國正強調，國防部不會因為敵情嚴重，反而就降低國軍要用的錢，「我們絕對精算，致力於戰備整備」。

國防部 中共 預算

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