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解放軍擾台減少 機艦頻闖日韓海空

台灣新聞組／台北18日電
中共20大召開期間，擾台共軍機艦數量持續減少。台方17日僅偵獲共艦3艘次。圖為示意圖。(取材自臉書)
中共20大召開期間，擾台共軍機艦數量持續減少。台方17日僅偵獲共艦3艘次。圖為示意圖。(取材自臉書)

中共20大召開期間，擾台共軍機艦數量持續減少。國防部表示，國軍昨偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。這是共軍8月環台操演後共軍軍艦艘次最少的紀錄。

國防部表示，國軍昨偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部並表示，昨共機無逾越海峽中線及西南空域。

另一方面，共軍機艦過去18個月頻繁到與日本、南韓毗鄰的海空域從事調查。分析家研判，北京在試探日、韓兩大美國盟友遭遇相關狀況的反應時間與應對底線。

德國之聲（ＤＷ）指出，與日韓均有領土主權爭議的北京，正以「切香腸」式的軍事、經濟策略，控制具有重要戰略意義地區；另隨北京加強對台施壓力道，分析人士預估北京在台海的侵入和對抗會持續增加。

南韓政府10月初證實，中國軍機2021年闖入南韓防空識別區70多次，中、俄海軍去年聯合軍演穿越日、韓間的對馬海峽也引發關注。

中國海警船艦也多次進入與日方有領土爭議的釣魚台列嶼周邊，日本自衛隊過去也發現中方偵察與科研船艦出現在沖繩外海，還偵測到不明潛艦。美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後，北京啟動大規模軍演並發射彈道飛彈落入日本在沖繩周邊的專屬經濟海域，令東京警覺。分析家認為，共軍此舉是對美、日傳達訊息，測試各國反應能力。

北京 共軍 國防部

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