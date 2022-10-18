20大後 台灣四大工商團體擬訪陸破冰

台灣四大工商團體陸續表態，將於二十大會議閉幕後規畫訪問中國大陸。圖為吳東亮。（本報系資料庫）

中共20大 正在召開，台灣四大工商團體陸續表態，將於20大會議閉幕後規畫訪問中國大陸；聚焦主題將是「兩岸和平、經貿共榮」。

繼全國工業總會、三三會、全國商業總會之後，工商協進會理事長吳東亮昨日也表示，以企業立場一定希望兩岸和平，因此以民間力為兩岸多做溝通、交流，是應該做的事。

三三會理事長林伯豐日前透露，三三會將與工商協進會理事長吳東亮共同組團訪問中國大陸，現在國際情勢和緩、中國大陸防疫 管控鬆綁、解除隔離限制等條件已具備，訪問中國大陸的地點初步規畫以江蘇省南京、上海、鹽城、泰安、徐州、淮安等台商聚集的重點城市為主。

台灣四大工商團體陸續表態，將於二十大會議閉幕後規畫訪問中國大陸。圖為林伯豐。（本報系資料庫）

工商協進會昨日舉行「公亮紀念講座」時，吳東亮主動證實，林伯豐正規畫組團訪問大陸，也邀請工商協進會參與。

吳東亮表示，蔡總統在國慶講話時提及「兵戎相見絕非兩岸選項」，以企業立場一定希望兩岸和平，因此以民間企業團體力量多做溝通、交流，是工商協進會可以做、也應該做的事。

吳東亮表示，林伯豐正在規畫要組團赴中國大陸交流，並邀請他一起辦理，由於林伯豐是工商協進會前任理事長，若能由林伯豐帶隊交流，他們當然很高興，因此他回應「可以」，但具體細節仍在規畫中。

工總秘書長陳益民昨日也表示，今年8月理事長苗豐強主持工總白皮書發布記者會時，也提出「民間主導、政府參與」的建言，白皮書中提議，希望政府委託具公信力與經貿性質民間組織進行對話，工總可不涉及政治前提下，協助互動。

台灣四大工商團體陸續表態，將於二十大會議閉幕後規畫訪問中國大陸。圖為苗豐強。（本報系資料庫）

陳益民說明，工總有許多會員都在大陸設廠，這些會員在當地面臨的問題，希望工總能儘早率隊前往實地解決。至於何時出發，工總現在要等到中共20大結束後，評估適當的時機前往大陸。

商總理事長許舒博日前指出，過去曾經表達由兩岸工商交流作為和緩兩岸關係的第一步後，大陸國台辦曾透過管道向他表達歡迎，因此只要防疫放寬，20大之後，商總一定會組團訪陸。

台灣四大工商團體陸續表態，將於二十大會議閉幕後規畫訪問中國大陸。圖為許舒博。（本報系資料庫）

事實上，由於中國大陸目前仍是台灣最大的貿易往來對象，但兩岸關係在2016年後急凍，官方往來停擺，僅有經貿活動仍在持續，兩岸氣氛不佳，也讓工商團體憂心，多次呼籲政府應該盡快恢復兩岸之間的海基會、海協會溝通管道。