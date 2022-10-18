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黑白集／小粉紅 小粉綠 玻璃心一家親

黑白集
黃明志(左)與陳芳語合唱「玻璃心」，諷刺大陸「小粉紅」動輒出征。(本報資料照片)
黃明志(左)與陳芳語合唱「玻璃心」，諷刺大陸「小粉紅」動輒出征。(本報資料照片)

馬來西亞籍蔡姓女大生遇害，同樣來自馬國的歌手黃明志發文諷刺：「台灣越來越安全了」，「想要殺人，約來台灣再殺」，「法律會保證你的安全」。黃明志隨即遭台灣「小粉綠」出征，大加撻伐，認為他「辱台」。

黃明志在台灣聲名大噪，是去年寫了首歌《玻璃心》，諷刺大陸「小粉紅」動輒出征、指控「辱華」，很不理智。當時「小粉綠」一片叫好，此曲不但入圍金曲獎，文化部長李永得還說這首歌「唱出大家心聲」，「反共比舔共更有市場」。一時風光無限。

巧的是，黃明志發文諷刺當天，恰好是「玻璃心」發行周年。歌詞第一段「說的話，你從來都不想聽，卻又滔滔不絕出征反擊；不明白，到底辱了你哪裡，總覺得世界與你為敵」。黃明志這回被出征，說明這樣的玻璃心不僅說中「小粉紅」，也刺準台灣「小粉綠」。

近3年，已有3名馬國女子在台遇害，每次都引發社會震撼。黃明志發文，主要是對同胞遇害深有感慨，藉機抒發。之所以引發「出征」，則是他文中諷刺了台灣的司法與治安，被認為打臉蔡總統近日宣示的「強化社會安全網」，綠網軍擔心影響民進黨選情。

綠營支持者一向對「兩岸一家親」的說法深惡痛絕，而黃明志的抱怨文遭小粉綠出征，證明兩岸的「玻璃心」恰恰是「一家親」。(轉載自聯合報)

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