解放軍4艦擾台成常態 台修建軍對策突破類封鎖作戰

共艦擾台示意圖 資料來源／採訪整理

解放軍 目前固定在台海周邊部署四艘作戰艦艇持續擾台，並緊貼台鄰接區水域，視時機執行封鎖台灣周邊航道演練。台軍方透露，面對解放軍壓力，國軍建軍政策面臨修訂，海軍現在籌建兩艘能快速取得的2500噸級巡防艦，後續艦擬興建十艘，因應灰色地帶衝突，同時提升主戰艦艇戰訓時數。。

經國防部 統計，以本月為例，除14日台海周邊出現五艘共艦外，其餘每日都固定為四艘，海軍日前在立法院披露解放軍海軍由不定期派遣軍艦於台灣海峽執行海峽巡弋，逐漸轉變為固定派遣艦艇，以2000噸上下的「056A 江島級」與「053H3 江衛二型」為主，並擴大巡弋區域，延伸至台西南及彭佳嶼以北海域。但海軍未透露這四至五艘共艦的動向。

據透露，解放軍當前擾台的四艘艦艇，主要是解放軍「峽南巡弋艦」、「海峽中線巡弋艦」、「東北跟監艦」、「接替海峽或峽南任務艦」；若出現五艘，則是再加上因應台特定演訓臨時派遣的情報船。

台海原固定即有兩艘：包括在台西南、東南海域活動的峽南巡弋艦，一艘海峽中線巡弋艦。8月解放軍環台軍演後，加上東北跟監日、美艦艇的機動艦一艘，接替海峽或峽南任務艦一艘；有時也會出現一艘海峽巡弋艦、一艘峽南巡弋艦、一艘東北跟監艦，外加九鵬外海試射期間的情報船；因應美、日船艦航經台海周邊，會再動員艦艇，如海峽巡弋艦或東北跟監艦會增派一艘。而東北跟監艦長期在我蘇澳外海的戰時艦艇疏散區徘徊，對我海防造成壓力。

解放軍8月環台聯合軍演，共艦包圍台灣周邊海域數量最高達14艘，台海軍雖號稱有22艘主戰艦艇，但除去千噸以下錦江、沱江級艦13艘，能執行海上伴航跟監的大型艦艇包括基隆級、成功級、康定級、濟陽級、派里級艦分身乏術，最後協調海巡3000噸以上大型艦艇支援，台方才能一比一或二比一的優勢包夾解放軍艦。

台軍方檢討，經8月環台軍演經驗顯示，海軍輕快兵力、塔江艦、光六快艇 ，甚至潛艦，在這種類封鎖的灰色地帶作戰中，根本派不上用場；海軍仍需要大型傳統水面艦。

但對海軍當前應將資源投注在何種艦型因應，專家有不同看法。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，軍方在應對方面，首先考慮海軍的軍種特性不只是軍事層面也具外交意義，主因是軍艦與公務船視為國家領土延伸、也是主權象徵；其次可參考國際法與案例，最後是「鬥而不破」的應對手段，因此台灣考慮快速建造輕型巡防艦兵力以增加應對能力是正確的方向。

但國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，應該優先透過放大噸位等方式，籌獲安裝神盾雷達與垂直發射系統、具備強大區域防空能力，可有效應付解放軍日益強化之飽和攻擊能力的新一代主戰艦，讓戰時海軍艦隊主力在實施遠海疏泊、保存戰力時，能夠有基本存活率，不致成為無效兵力。