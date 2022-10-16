大屋頂下／摻水的國慶 蹭辛亥革命為台獨背書

蔡政府將「中華民國 國慶日」公然稱作「台灣國慶日」（TAIWAN NATIONAL DAY）。

光天化日用台獨來給中華民國摻水。這不啻是台獨之心路人皆知，根本「不必查！」。

今天的台灣可謂已經面臨了要「為中華民國而戰」或「為台獨而戰」或「為作為美國刺蝟而戰」的生死抉擇關頭。蔡英文 這樣的玩笑真的開不得。

蘇貞昌說，馬英九「荒唐」，吃台灣米、喝台灣水，卻反對稱「台灣國慶日」；但蔡英文與蘇貞昌及民進黨 文武百官享領中華民國的高薪厚祿，吃的喝的是中華民國的血汗稅金，竟卻如此糟蹋作踐「中華民國國慶日」。這豈止是荒唐，簡直是不要臉。

兩岸關係已是劍拔弩張，瀰漫兵凶戰危的氛圍。蔡英文居然還有如此閒情逸致玩弄這種以「台灣國慶日」來摻水「中華民國國慶日」的台獨荒唐把戲，她真的知道什麼叫做「不冒進／不挑釁」嗎？

這兩年來的國慶日，蔡政府在表面上大幅提升了對「中華民國」的操作。例如，去年由政治明星陳時中領唱國歌，高懸「史上最大中華民國國旗」（65坪）。今年國慶的主題是「守土衛國，你我同行」，尤其升高至軍事及戰爭意味。「史上最大中華民國國旗」再度獵獵飛越，衝場的五架阿帕契的機身兩側也塗繪了共十幅鮮豔的國旗，極盡渲染；共同領唱國歌的隊伍則由七名國軍及海巡代表、馬祖四鄉五島兒童合唱團組成，分別在慶典現場、左營軍港塔江艦上及馬祖東引前線三地連線一同演唱「三民主義，吾黨所宗」，可謂亦是極盡鋪陳之能事。

當全世界都在議論台灣可能陷入戰爭的此時，在中華民國國慶日，以中華民國國軍及前線居民齊唱國歌來闡釋「守土衛國，你我同行」，這似乎是在為「為誰而戰／為何而戰」尋找答案。

在未來「守土衛國，你我同行」的戰爭中，衛的是什麼國？是中華民國還是台灣國？又由誰來衛國守土？是台獨黑熊戰士？是美國刺蝟？還是中華民國國軍？再問：與誰同行？難道要與台獨同行嗎？

蔡英文顯已警覺到這個「衛什麼國？誰來衛？與誰同行？」的前提性疑問。因此，在應處共機繞台時，我飛行員皆自稱「我是中華民國空軍」，而不是自命為台獨戰士或美國刺蝟。且國防部在發布情勢示意圖時，在台灣地圖上標註的是「中華民國」四字，而不是「台灣」或「中華民國台灣」；再者，又將「台灣飛航情報區」的國際正式名稱，特別改標註為「中華民國飛航情報區」，亦在避諱逕稱「台灣」。

這些應處方式，在在顯示蔡英文其實知道，兩岸如今瀕臨戰爭，台灣只能以也必須以中華民國憲法及中華民國國軍來面對危機，絕不可能靠台獨黑熊戰士或美國刺蝟來「守土衛國」。

但是，在這種必然的戰略宿命下，蔡英文竟一方面在「中華民國國慶日」大肆渲染國旗秀及軍隊與前線領唱中華民國國歌，另一方面卻又大玩「台灣國慶日」這種台獨無厘頭。豈不矛盾？豈不荒唐？

一、台灣不能作美國刺蝟，不能為美國而戰。美國的全球戰略與台灣的兩岸戰略不同。美國的目標在阻滯中國崛起及超越美國，但台灣在軍事、外交、經濟等綜合實力上皆已經不可逆地被中國巨幅超越，所以台灣不可能叫中國停止超越台灣，而是要想方設法與不斷崛起的中國和平競合。何況，美國始終是「和戰兩手／兼籌並顧」，對中國有硬的一手，但也有「四不一無意」之類軟的一手。則台灣更絕對沒有理由一心只想以作一隻美國刺蝟為目標，完全沒有另外追求和平的一手。

美國的戰略是要把台灣變成一個以巷戰殊死的「巨大武器庫」，並計議用最後幾班飛機撤走台灣的晶片高級工程師。這就是美國為「台灣刺蝟」寫的劇本，台灣千萬不能當美劇的臨時演員。

二、台獨根本是自欺欺人的騙局。面對大陸十四億人，台灣不可能主張「以戰謀獨」（外擊型台獨）；對台灣內部，台獨也只會撕裂台灣（內殺型台獨）。外擊無力，搞死自己。

10月10日，辛亥革命創立了中華民國，因此是中華民國國慶日，不是台灣國慶日。在中華民國法統下，只有台灣光復紀念日。

不論民進黨如何操弄。每年10月10日中華民國國慶日，是在中華民國憲法下進行，有中華民國的國軍，唱中華民國國歌，向中華民國國旗行禮，所以是中華民國國慶。在國慶典禮上，沒有台灣國的國號，沒有台灣國的憲法，沒有台灣國的國軍，沒有台灣國的國旗，沒有台灣國的國歌，及沒有台灣國的總統，則10月10日怎麼會是台灣國慶日？

待台獨正名制憲完成後，台灣國就可以有國慶日，但絕不能以10月10日辛亥革命武昌起義紀念日為台灣國慶日。

三、蔡英文國慶談話說「給世界一個更好的台灣」，當台灣已成「全世界最危險的地方」之時，此話聽來真像是小學生《我的自述》那般天真可哂。蔡英文，妳就老老實實地先「給我們一個更好的、不被台獨愚弄撕裂的中華民國」吧！

好好的國慶日被撕裂成中華民國與台灣國，民進黨給我們的究竟是一個「更好的中華民國」或「更好的台灣國」？或兩頭落空。

台獨的主旋律是「仇中／恨中」，而中華民國的主旋律則是在與中共抗衡中維持兩岸和平競合。因此，中華民國國軍唱中華民國國歌，不作美國刺蝟，也不為台獨而戰。

民進黨應當誠實面對自己搬演的這齣鬧劇與悲劇：蹭中華民國國慶日為台灣國慶日，竟要辛亥革命為台獨背書，竟要中華民國為台獨而戰，自欺欺人，天下竟有如此滑稽荒唐的事嗎？

蔡英文說要建立一個「堅韌之島／韌性國家」，就應將台灣建立在「不被台獨撕裂的堅韌的中華民國」之上。民進黨勿再惡搞「內殺型台獨」，自掘墳墓。

用中華民國止戰境外，搞台獨將陷台灣於決戰境內。

蔡英文在國慶談話中說：「願意與北京當局尋找雙方可以接受的維持台海和平穩定的方法。」這個方法應當就是：民進黨不異化中華民國，不搞台獨，中共也不消滅中華民國，兩岸一同「定錨中華民國，共構和平競合」。

我們只能慶祝中華民國國慶，且願能年年慶祝，恐怕不能肖想有慶祝台灣國國慶的福分。

今年國慶，第一次聽蔡英文說：中華民國加油！