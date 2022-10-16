習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

蔡英文總統今天出席「中華民國風濕病醫學會40周年會員大會暨學術研討會」。（圖：總統府提供）

中國共產黨第20次全國代表大會（20大 ）今天登場，中共總書記習近平 在開幕式發表政治報告時提出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。台灣總統府回應表示，中華民國 是主權獨立國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，「我們堅定拒絕一國兩制」。

習近平今天在20大政治報告中，再次強調「一個中國」和「九二共識」，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總總體方略，牢牢把握兩岸關系主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

對於中共20大，總統府發言人張惇涵今天表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。蔡總統在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵並重申，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，也誠如蔡總統所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。