習近平：最大努力爭取和平統一 決不承諾放棄使用武力

中共總書記習近平16日在中共20大開幕式發表政治報告時提出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。(記者陳政錄／攝影)

對於港澳治理以及兩岸議題，中共總書記習近平 16日在中共20大開幕式發表政治報告時提出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

習近平指出，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。「國家統一、民族複興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」

習近平指出，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。」

習近平指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港 、澳門 回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。

全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。