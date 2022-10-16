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華府「台灣形象展」秀技術 搶攻美基建商機

記者黃有容／華盛頓15日電
貿協董事長黃志芳將台灣形象展禮品送給駐美大使蕭美琴。(記者黃有容／攝影)
貿協董事長黃志芳將台灣形象展禮品送給駐美大使蕭美琴。(記者黃有容／攝影)

由經濟部國際貿易局及外貿協會首度赴美主辦的「2022年美國台灣形象展」，昨天於華盛頓特區雷根大廈會展中心閉幕，展覽三天共吸引超過8300人次；貿協表示，明年將在經濟部國際貿易局的支持下，持續辦理台灣形象展，協助企業拓展商機、建立人脈，推廣台灣優質形象、深化交流。

首屆「美國台灣形象展」鎖定美國市場基礎建設、能源安全與潔淨計畫、疫後生技醫療等商機，籌組元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健及運動樂活等五大產業，以國家隊形式整合產業實力，並舉辦兩大重要論壇「智慧移動論壇」及「創新醫療論壇」，讓全世界認識台灣並非只有「台積電」，此次總計83家台灣企業與會，如鴻海、和碩、群創、光寶、台達電、技嘉等。

美國商務部次長Marisa Lago出席開幕致詞時表示，去年12月美台舉辦視訊會議，洽談建立「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」，具體目標就包括這次台灣形象展的策展主題。

台灣形象展破除過去的商務型態，邀請台灣餐飲業者現場提供珍珠奶茶、鹹酥雞等，每天都吸引許多民眾排隊一搶而空，觀光局則規畫體驗漢字，還可以品嘗台灣高山好茶，參觀人潮絡繹不絕。文化部力邀舞鈴劇場專為展覽設計「台灣之美」表演，貿協董事長黃志芳開幕時也在表演尾聲上台拿著火炬尬舞同樂。

黃志芳指出，台灣形象展要讓美國民眾知道台灣不但半導體做得好，電動車、5G下世代通訊、智慧醫療、生物科技都有頂尖技術，「國家形象價值是無法估算的」，他說，只要被認可、喜愛，所有產品都水漲船高，效益無可限量。

電動車 台積電 觀光

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