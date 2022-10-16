兩岸觀策／年輕世代「不知中」 知己知彼 才是保台之道

中國共產黨第二十次全國代表大會在北京開幕。(新華社)

中共 20大16日開幕，五年一度的中共黨代會是觀察中共高層權力組成和運作的重要指標，影響所及，不僅中共黨內和大陸內部情勢變化，也將牽動兩岸關係、區域甚至全球政經局勢，然而，台灣究竟有多少人關心？或者應該這麼問，台灣能不關心嗎？

在中共黨政或兩岸新聞底下的網友留言中，經常可見「外國事務」、「跟台灣有何干係」等譏諷言論，在這些人的觀念裡，只要是自己不喜歡的人事物，就完全沒有了解的必要，但現實卻是，台灣若不夠了解對岸，可能會置身於更高的風險中。

2012年10月，謝長廷以台灣維新基金會董事長名義赴大陸參訪，與時任大陸國台辦主任王毅 會面，也是少數造訪大陸的民進黨重量級人物。

然而，據當時媒體報導，謝長廷辦公室一行對大陸情報蒐集和理解相當不足。首先，大陸官方安排「中華文化發展促進會」和謝長廷餐敘，謝辦渾然不知該會其實是共軍所屬，也不清楚該會副會長辛旗是中共涉台軍情高層。

其次，謝辦也在新聞稿上鬧笑話。謝長廷與王毅會面後，謝辦發出的新聞稿，文中竟出現「感謝『各地的國台辦』協助」字眼。

除了政治人物對大陸了解不足，台灣年輕人也對大陸事務不感興趣，海基會前副董事長馬紹章曾表示，幾位教授感嘆說道，以前在美國唸書，那是冷戰時期，有關蘇聯的課，都是座無虛席；現在大學開兩岸或大陸的課，學生寥寥可數，有時還開不成課。

馬紹章直言，對台灣年輕世代而言，認識中國大陸不是選修課，「我們就生活在一隻巨獸旁邊，怎麼可以不認識這隻巨獸呢？了解、認識大陸，是台灣為自己爭取機會、空間與時間的必修科目」。他最憂慮的，不是新世代的反中、仇中，而是「不知中」。

中央研究院院士吳玉山近日在政大東亞所舉辦的「一個人或一個時代：習近平 執政十周年的檢視」新書發表會上表示，在兩岸持續緊張之際，研析「習近平現象」是重中之重，「我覺得以舉國之力來做這件事情是應該的，不然還有什麼比這個更重要？」

吳玉山強調，對於一個影響台灣這麼深遠的地方，我們的了解卻是那麼的少，「我們可能是全世界最需要理解他（中國大陸）的地方；如果不這樣做，怎麼曉得是什麼樣的力量會影響我們？」

其實，近年來台灣學術研究機構對中國大陸的研究深度和廣度都有增加，研究面向也不僅是針對中共黨政體制，還擴及政治經濟學、區域研究、數位科技威權主義等新興領域，甚至深入到習近平的人格特質等，政大國關中心主任寇健文日前就對習近平的「政治性格與領導風格」列出六項特點，引發王丹等人回應探討。

正值習近平即將邁入中共總書記的第三任期，台灣無論從歷史文化、地理位置和經貿互動等角度出發，都沒有忽略這個世界第二大經濟體的理由或條件。知己知彼，百戰不殆，才是「保台」之道。