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新聞眼／過度激化引戰 當心選票跑光

記者 蔡晉宇
民進黨向來以善打選戰自豪，但今年在中央執政滿意度不錯的情況下，抗中牌失靈。（本報資料照片）
民進黨向來以善打選戰自豪，但今年在中央執政滿意度不錯的情況下，抗中牌失靈。（本報資料照片）

近來俄羅斯總統普亭自烏俄戰爭開戰以來，首度發出動員令徵兵30萬人上戰場；儘管俄國國內民族主義高漲，對戰爭有高支持度，但動員令一出，要本來不用上戰場的國民赴前線，仍引發國內騷亂。如此場景在台灣並非遙不可及，對蔡政府而言，主打「抗中保台」，同樣面臨若過度激化局勢，選票恐全跑光的進退維谷。

民進黨今年選戰最終仍是要搬出抗中保台，但實際操作卻顯得收斂許多，原因除了黨內分析地方選戰應聚焦內政；以及能否發酵要視北京反應。近來備受關注的兵役役期延長議題也成關鍵，讓蔡政府打起抗中牌，格外礙手礙腳。

執政黨難處在於，每到選舉揮著抗中大旗，要年輕人跟著一起搖旗吶喊沒問題，但若講到要上戰場，歷次民調結果早已揭示，那將是截然不同的狀況；退一步言，單單是兵役延長，都將顯著衝擊選票位移。現在抗中保台喊得越大聲，年底宣布延長兵役役期所面臨的後座力就越強。

蔡政府解決該問題僅能祭出最簡單的作法，就是把宣布時間延後到年底選舉結束。但重大政策帶給一個世代的影響更為深遠，特別是如今民進黨正面臨過往優勢的年輕鐵票生鏽問題，若因抗中保台操作不慎，造成年輕票再失分，日後選戰無疑將處於更加不利的作戰位置。

民進黨向來以善打選戰自豪，但今年在中央執政滿意度不錯的情況下，抗中牌失靈、各地選情普遍不佳是擺在眼前的事實，是時候順勢擺脫拋棄「抗中保台」的包袱，回歸到選戰該有的節奏上了；過度依賴意識形態不僅可能傷及選情，對化解兩岸問題同樣沒幫助。

民進黨 北京 民調

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