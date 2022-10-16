兵役延長衝擊年輕選票 綠委：要拿出論述

兵役原則上延長為一年 針對兵役延長多久，國防部長邱國正昨在立法院表示，國防部不準備修法，現在任何選項都沒否定，但原則上應是一年，希望在今年十二月卅一日前宣布。本報資料照片 張幼芳

民進黨 備戰九合一選戰，最後關頭仍搬出「抗中保台」神主牌應戰，但黨內人士指出，抗中牌一出，勢必連帶觸及即將拍板的兵役延長議題，將牽動年輕族群選票板塊位移，並非躲過今年選戰再公布就能解決。朝野立委與青年公民團體也都呼籲，政府勢必要拿出完整論述，說服民眾延長兵役所為何來。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，中共威脅台灣並非今年才出現的新議題，因此延長兵役役期，政府一定要清楚說明為何是在這時間點，又未來延長役期是期盼發揮怎麼樣的訓練與效果；若沒有清晰論述，對年輕人感受而言將只是「入伍浪費時間的長度從四個月變成一年」，勢必影響未來投票 意向。

國民黨 團書記長李德維表示，現在態勢很清楚，民進黨也深知延長兵役，會造成民眾、尤其是年輕人強烈反彈，所以也定調在11月26日選後才敢宣布，就是怕衝擊選情。

李德維指出，兵役問題將成為民進黨執政的困境，就算地方大選過了，也還有2024大選，民進黨除要向選民交代，兩岸緊張會讓國民付出何種代價，也應說明是基於什麼數據或論證，要延長兵役、延長多久？影響擴及多大範圍？

民進黨立委趙天麟表示，兵役是否延長不能有選舉考量，必須考量訓練內容是否攸關自主防衛能力的強弱，如果有地方選舉的考量，後年馬上又有總統跟立委選舉，難道兵役制度就不調整嗎？兵役必須回歸理性務實及專業看待。