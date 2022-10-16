民進黨炒熱選情壓箱寶 「抗中保台」 投票前夕將成主軸

蔡英文在2020總統大選中，喊出「台灣撐香港」的口號，除了虜獲台派，也順勢大賣「芒果乾」，最終以817萬票大贏對手韓國瑜。(本報資料照片)

九合一選戰進入最後決戰階段，在民進黨 高層日前拋出要打廣義的「抗中保台」牌後，「芒果乾（亡國感）」又要來了嗎？成了政壇熱議話題。據悉，民進黨中央在11月初、投票日前夕，將舉辦一場大型造勢活動，主軸將由蔡英文總統從國家未來發展的角度出發，帶出「變奏版抗中保台」的潛台詞，被視為炒熱始終不熱烈選情的最後壓箱寶。

民進黨人士表示，今年選情冷清堪稱是綠營面對的最大問題，此現象對爭取連任者較有利，民進黨在多個縣市都是以挑戰者之姿出擊，攻擊型議題炒不熱，選情自然難突破；最後端出抗中保台的目的，在於激起選民熱情，讓選戰回到該有的溫度。

民進黨逐漸帶出抗中保台選戰氛圍有跡可循。綠營人士表示，近期二大觀察指標可見，蔡政府一改中共軍 演時的沉著冷靜基調，幾位政務官近日談及兩岸議題時措辭明顯強硬，經濟部次長陳正祺接受外媒專訪說，台灣正儲備關鍵物資以因應中國封鎖；國防部長邱國正更直指對岸挑釁，甚至直言「自衛反擊第一擊，後續就是開戰」，都是例證。

綠營人士指出，炒作「抗中保台」氛圍，也體現在蔡總統國慶談話上，今年內容提及「正告北京 當局，不要因為台灣活躍的民主體制而有所誤判，利用政黨激烈競爭分化台灣社會」，在兩岸議題中強調「政黨競爭」字眼，亦是過去重要談話中較罕見的。

行政院長蘇貞昌昨到澎湖輔選也表示，對岸軍機不時繞台，無人機跑到金門，人家一直在「肖想」台灣，但國民黨在這種時機甚至組團到對岸「握手」，讓人看了痛心，腳尾都冷。

黨政人士表示，今年並非總統大選年，兩岸牌不能定位為選戰主軸，只能營造外部氛圍；但不諱言，目前所達成的效果相當有限，關鍵在於，抗中氛圍有無發酵，決定性的影響力其實在北京手上，若對岸在選戰關鍵期未有進一步激烈動作，僅靠民進黨單方面，是賣不太動「芒果乾」的。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，連前陣子歷經中共軍演，蔡總統民調都未見起色，顯示抗中牌被內部事件干擾，藥效已下降是不爭事實；儘管抗中牌不再是萬靈丹，但仍是民進黨操作選舉的唯一特效藥，短期看不到有換藥跡象，而且只怕到了選前劑量可能越用越重。

民進黨立委郭國文表示，比起抗中，其實更該著重「保台」，也就是顧好台灣的概念，畢竟「保台」的論述討論度高，像是現在非政治人物聲量最大的就屬近期疾呼強化國防的聯電前榮譽董事長曹興誠；且地方選舉多聚焦內政，比起打政績牌，「保台牌」對最關鍵的北北桃三都更合適。