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習近平20大政治報告 對台未提一中和九二共識

記者賴錦宏／即時報導
習近平做中共20大政治報告。（央視截圖）
習近平做中共20大政治報告。（央視截圖）

中共20大10月16日10時開幕，中共總書記習近平向大會做政治報告。首部分主題「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」，習近平強調展現中共維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力，引起現場「熱烈掌聲」回響。

回顧過去五年至十年兩岸關係發展，習近平在報告中說：「面對『台獨』勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。

在2017年中共19大報告，習近平在「過去五年的工作和歷史性變革」部分，如此描述兩岸關係發展：「堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸經濟文化交流合做，實現兩岸領導人歷史性會晤。妥善應對台灣局勢變化，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，有力維護台海和平發展」。

兩相對照，可以看到體現在習近平20大政治報告中的兩岸關係回顧，用語和側重面明顯轉移到了反台獨與反干涉，將台灣問題鑲嵌進國際局勢急劇變化的視野之中。與此同時，也不像19大政治報告時，在涉台段落開頭即提出「一個中國」原則和「九二共識」，而是突出中共在「展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」，現場響起中共20大代表們熱烈掌聲。

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