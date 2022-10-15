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黑白集／美退運蘭花 成陳吉仲照妖鏡

黑白集
台灣蘭花銷美被查出介質中夾帶雜草，23貨櫃遭退運，農委會主委陳吉仲摸摸鼻子直接認栽，被指「逢中必反，遇美就軟」。(記者潘俊宏／攝影)
台灣蘭花銷美被查出介質中夾帶雜草，23貨櫃遭退運，農委會主委陳吉仲摸摸鼻子直接認栽，被指「逢中必反，遇美就軟」。(記者潘俊宏／攝影)

台灣蘭花銷美，9月中被查出介質中夾帶雜草，有13名業者、計23貨櫃遭到美方退櫃。農委會把這消息隱匿了一個月，直到最近立委在國會質詢，事情方才曝光。過去台灣農漁產品被中國大陸驗出病蟲害遭禁，農委會主委陳吉仲總是氣噗噗反嗆對岸刁難，屢揚言要告到WTO；這回，陳吉仲卻自己摸摸鼻子，直接認栽。

「逢中必反，遇美就軟」，正是這副德性。蘭花夾雜蕨類雜草，比起釋迦鳳梨驗出粉介殼蟲，或石斑檢出禁藥，會更嚴重嗎？顯然程度有別。但陳吉仲先對陸方的驗出通知愛理不理，被禁運後又演出大震怒，臉紅脖子粗地叫罵不休。相形之下，對美方將台灣蘭花退櫃，他卻默默吞下，毫無怨尤。這個主委，徹底演出了「雙面人」角色。

根據跨境貿易的規範，沒有任何國家能接受進口農漁產品夾帶病蟲害，雜草亦然。因此，要求出口業者嚴格把關品質，不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥，這是政府的基本立場，不論對美、對陸或其他國家皆然。陳吉仲明知是哪些業者行事草率出問題，他不從源頭解決，遇到大陸禁運就說是政治打壓，而面對美國退運就當成一般防疫處理。這樣漫無標準的官員，怎麼正常治理國家？

輸美蘭花長雜草事件，此刻恰好成了陳吉仲的照妖鏡。這個背叛農運的人，是心術不正的官。

釋迦 防疫 WTO

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