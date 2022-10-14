銷美蘭花遭退 面對檢疫 逢中就反遇美則軟？

農委會主委陳吉仲說，第一時間有跟業者聯繫，要如何解決，確保蝴蝶蘭可以賣，這過程也跟美方溝通，認為有辦法把控管好，確保蘭花業者可持續外銷。(記者潘俊宏／攝影)

蘭花是台灣農產品外銷的旗艦商品，但因9月上旬輸美被檢出介質有「雜草」遭退櫃，至今已被退23櫃、13業者。因茲事體大，蘭花業界早已焦急奔走一個月，若非立委賴惠員質詢，台灣蝴蝶蘭遭美退櫃消息恐持續未被曝光。相較過去，中國大陸因防檢疫問題禁台農產品外銷，農委會第一時間就會強力反擊，一冷一熱兩樣情。

不論是甚麼原因，被檢出雜草事實，農委會與蘭花業者也都持正向態度，收到通知後立刻派員現勘，發現管理缺失，願意從源頭做起，強化介質處理及栽培期間雜草管理，一邊溝通、一邊改善，避免最終遭暫停措施。從這次蘭花檢疫事件，看到國際貿易的正規處理方式。

但美國退櫃就是純粹檢疫問題，中國大陸禁運就是政治打壓問題？農委會每回面對大陸對台檢出農產蟲害、漁產禁藥，總是先指責對岸政治操弄、叫罵不合國際規範，卻非先回頭檢視各產銷環節是否哪裡出問題。

台灣農漁產品要走出去，本來就須符合對方國的各項防檢疫規範，但各國有各國不同的要求，盼求貿易順利進行，自然就須自我檢討調整改善。對美國、日韓、澳洲 如此，對大陸不應也是如此。若農委會遇到大陸市場總是以政治處理檢疫問題，只會更不利台灣農漁產品外銷。