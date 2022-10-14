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王美花訪美：促成300億半導體訂單

記者黃有容、張文馨／綜合報導
經濟部長王美花在雙橡園舉行記者會，總結訪美成果。(記者張文馨／攝影)
經濟部長王美花在雙橡園舉行記者會，總結訪美成果。(記者張文馨／攝影)

經濟部長王美花於美東時間13日下午在華府雙橡園召開記者會，報告自10月9日率團訪美以來行程成果，她表示，美東時間14日將到矽谷拜訪全球最大半導體設備廠商應用材料公司（Applied Materials）等重要夥伴，她透露，如果一切順利，有機會促成研發等投資、訂單總計300億元（台幣，下同，約10億美元）的成果。

王美花在台灣時間10月9日出發，抵達華府後，陸續參加TTIC論壇、在戰略與國際研究中心（CSIS）演講，以及參加美國台灣形象展，並在台美科技貿易暨投資合作（TTIC）架構下見證台美廠商簽署7項MOU。

王美花表示，14日到半導體重鎮矽谷，將拜訪應材等重要夥伴。她預先透露，要去拜訪的廠商包括兩個，皆以半導體供應鏈為主，「一個投資、一個訂單」，這些潛在可能的投資與訂單能夠實現的話，將會有100億元的創新研發投資、200億元的訂單與擴廠或擴產、設備更新等一般投資，總計有望促成300億元商機。

王美花也透露，TTIC企業論壇和交流，業者都反應非常好，「相信明年會再辦」，不過會不會移師台灣、在哪裡辦，還沒有講得那麼細。這次也有美國廠商約定回訪產業，尤其電動車方面，美國廠商發現台灣有非常多亮點值得實地了解。她也強調，若業者有什麼議題需要政府協助，政府一定會協助。

無獨有偶，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）13日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）16日到17日將走訪舊金山灣區，在史丹佛大學討論科技、外交和國家安全的議題，也將訪問應材。

美中晶片戰開打，拜登政府力倡「美國製造」，並透過晶片法案補助美國企業在地生產；商務部日前發布針對中國大陸的先進晶片與製造設備的出口限制。

普萊斯表示，布林肯此行將訪問能源部轄下、由史丹福大學運作的SLAC國家加速器實驗室，了解該實驗室正在進行的世界級研究，這些科技進步攸關美國利益；布林肯也會強調美國在國際科學與技術領域的領導地位。

此外，布林肯將訪問應用材料公司，並參觀負責研發先進晶片的科技中心。

普萊斯表示，同行的還有國務院負責網路領域與數位政策無任所大使菲克（Nate Fick），以及國務院負責經濟和商業事務的助卿騰立銘（Ramin Toloui）；布林肯將透過此行強調「科技外交」為促進美國經濟和國家安全所扮演的重要角色。

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